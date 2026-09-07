Zaradi izbruha vulkana na letališčih obtičalo 170 tisoč potnikov

Anak Krakatau, ki leži okoli 150 kilometrov od indonezijske prestolnice Džakarte, je izbruhnil v petek.

Zaradi izbruha vulkana Anak Krakatau so ustavili promet na več letališčih po Indoneziji. Odpovedanih je bilo preko 2000 letov, na letališčih pa je obtičalo 170 tisoč potnikov, je po poročanju CNN sporočilo tamkajšnje ministrstvo za promet. BBC medtem poroča celo od 270 tisoč ujetih potnikih.

Vulkan Anak Krakatau leži na istoimenskem vulkanskem otoku v Sundskem prelivu med otokoma Java in Sumatra. Izbruhnil je v petek, vulkanski pepel pa so na strani Jave zaznali na višini do 6000 metrov, na strani Sumatre pa se je oblak pepela dvignil do 15.000 metrov, so sporočili z indonezijske meteorološke agencije BMKG.

Ime Anak Krakatau v prevodu pomeni Otrok Krakataua. Gre za dokaj nov otok, saj je nastal leta 1927 v kraterju, ki je ostanek ognjenika Krakatau. Izbruh slednjega leta 1883 je bil eden največjih zabeleženih izbruhov v zgodovini človeštva, na sosednjih otokih pa je zahteval več kot 36.000 življenj.

Izbruh leta 2018 je sprožil cunami ob obali Sumatre in Jave ter zahteval 430 življenj. Po tem izbruhu se je sicer vulkan znatno zmanjšal.