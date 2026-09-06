Zaradi izbruha vulkana ustavljen promet v Džakarti

Motnje vplivajo tudi na delovanje letališč na otokih Lombok in Bali. Na slednjem so odpovedali 16 notranjih letov, je sporočila lokalna letališka uprava.

Z letališča Soekarno-Hatta so sporočili, da so "zaradi okrepljene akivnosti vulkana" promet ustavili do 13.30 po lokalnem času, potem ko so ga sprva ustavili do 9.30. Ministrstvo za promet je sporočilo, da so ga ustavili zaradi vulkanskega prahu. Prizadetih je 209 letov in več kot 22.000 potnikov, najbolj pa leti, ki zagotavljajo povezavo s Singapurjem.

Po navedbah indonezijske meteorološke agencije BMKG ognjenik od petka ob močnem bobnenju lavo bruha visoko v zrak. Nove izbruhe so zabeležili tudi danes.

Vulkan leži na istoimenskem vulkanskem otoku v Sundskem prelivu med otokoma Java in Sumatra. Vulkanski pepel so ob tokratnem izbruhu na strani Jave zaznali na višini do 6000 metrov, na strani Sumatre pa se je oblak pepela dvignil do 15.000 metrov, so sporočili z meteorološke agencije.

Vulkan Anak Krakatau, katerega ime v prevodu pomeni Otrok Krakataua, je dokaj nov otok, saj je nastal leta 1927 v kraterju, ki je ostanek ognjenika Krakatau. Izbruh slednjega leta 1883 je bil eden največjih zabeleženih izbruhov v zgodovini človeštva, na sosednjih otokih pa je zahteval več kot 36.000 življenj.

Izbruh leta 2018 je sprožil cunami ob obali Sumatre in Jave ter zahteval 430 življenj. Po tem izbruhu se je sicer vulkan znatno zmanjšal.