Zaradi izjave o Petrolu Slovenija na zagovor poklicala hrvaškega veleposlanika

Po tem, ko je hrvaški minister za gospodarstvo Davor Filipović dejal, da ne bo več kupoval na črpalkah Petrola, se je odzvalo naše ministrstvo za zunanje zadeve. Ocenili so, da je izjava neprimerna in na zagovor poklicali Veleposlaništvo Hrvaške v Sloveniji. "O neprijetni situaciji bomo obvestili tudi Evropsko komisijo," so še zapisali.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right "Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve smo presenečeni nad izjavo hrvaškega ministra za gospodarstvo Davorja Filipovića. Zaradi neprimerne izjave smo se odzvali tudi po diplomatski poti in na zagovor poklicali Veleposlaništvo Hrvaške v Sloveniji," pojasnjujejo. Po njihovih besedah je namreč nesprejemljivo, da nosilci oblasti iz pozicije moči diskriminirajo slovenska podjetja, vplivajo na odločitve potrošnikov in kršijo pravila notranjega trga EU. "Petrol je resno podjetje in Slovenija se bo vedno odločno odzvala na neprimerna ravnanja predstavnikov drugih držav, ki imajo negativen vpliv na delovanje ali ugled slovenskega podjetja," so odločeni. Od hrvaških oblasti pričakujejo, da zagotovijo polno svobodo in enakopraven položaj za vsa slovenska podjetja na Hrvaškem. Dodali so še, da bodo o neprijetni situaciji obvestili tudi Evropsko komisijo. PREBERI ŠE Na Hrvaškem višje cene pogonskih goriv, Petrol poskrbel za novo razburjenje "Pričakujemo, da se bodo ministri v bodoče vzdržali takšnih izjav, ki ne prispevajo k dobrim gospodarskim odnosom med dvema prijateljskima državama in dobrim medsosedskim odnosom. Še naprej bomo pozorno spremljali dogajanje v zvezi z družbo Petrol na Hrvaškem," so še zapisali v sporočilo za javnost.