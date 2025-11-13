Zaradi izpita zastalo življenje: starši molijo pred oltarji, trgovine zaprte

Današnji celodnevni sprejemni izpit, znan kot Suneung, je za mlade Južnokorejce ključnega pomena, če želijo imeti možnosti za sprejem na vrhunske univerze in fakultete.

Izpit obenem velja za vrata do socialne mobilnosti in ekonomske varnosti, vpliva lahko tudi na zaposlitvene možnosti, dohodek, kraj bivanja in celo na prihodnja intimna razmerja.

Ker je za mlade toliko na kocki, južnokorejska vlada ne želi tvegati. Med slušnim testom angleščine po vsej državi velja 35-minutna prepoved letov, razen za nujne primere. Po navedbah ministrstva za zemljišča, infrastrukturo in promet so skupno prestavili 140 letov, od tega 75 mednarodnih.

Trgovine so zaprte, borze so se odprle uro pozneje, uro kasneje so se v službo odpravili tudi zaposleni v bankah in javnih pisarnah. Videoposnetki policistov, ki v izpitne dvorane priganjajo študente, ki zamujajo, so pogosti.