Zaradi izpita zastalo življenje: starši molijo pred oltarji, trgovine zaprte

Današnji celodnevni sprejemni izpit, znan kot Suneung, je za mlade Južnokorejce ključnega pomena, če želijo imeti možnosti za sprejem na vrhunske univerze in fakultete.
Izpit obenem velja za vrata do socialne mobilnosti in ekonomske varnosti, vpliva lahko tudi na zaposlitvene možnosti, dohodek, kraj bivanja in celo na prihodnja intimna razmerja.
Ker je za mlade toliko na kocki, južnokorejska vlada ne želi tvegati. Med slušnim testom angleščine po vsej državi velja 35-minutna prepoved letov, razen za nujne primere. Po navedbah ministrstva za zemljišča, infrastrukturo in promet so skupno prestavili 140 letov, od tega 75 mednarodnih.
Trgovine so zaprte, borze so se odprle uro pozneje, uro kasneje so se v službo odpravili tudi zaposleni v bankah in javnih pisarnah. Videoposnetki policistov, ki v izpitne dvorane priganjajo študente, ki zamujajo, so pogosti.
Večina staršev se na dan izpita odpravi v cerkve ali budistične templje, kjer molijo za dobre rezultate svojih otrok. Z izpitom je povezanih mnogo tabujev in vraževerij, med njimi izogibanje juhi iz morskih alg za kosilo.
Letos je na izpit prijavljenih več kot 550.000 učencev, največ v zadnjih sedmih letih, čeprav je dejanska udeležba na koncu običajno nekoliko nižja.
Za večino učencev je Suneung osemurni maraton zaporednih izpitov. Odvisno od izbranih predmetov učenci odgovorijo na približno 200 vprašanj iz korejščine, angleščine, matematike, družboslovja ali naravoslovja, dodatnega tujega jezika in hanje, klasičnih kitajskih znakov, ki se uporabljajo v korejščini, navaja britanski BBC.
Ne končajo pa vsi tako hitro. Dan, ki ga mnogi smatrajo za najpomembnejšega v svojem najstniškem življenju, je še toliko zahtevnejši za slepe učence, ki izpit rešujejo tudi do 12 ur.
Sprejemni cikel univerz za leto 2026 sicer ne bo upošteval le sprejemnega izpita. Prvič v zgodovini bodo morale namreč vse štiriletne univerze pri odločanju o sprejemu študenta upoštevati tudi njegovo predhodno morebitno nasilno vedenje v šoli.
