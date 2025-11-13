Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zaradi izpita zastalo življenje: starši molijo pred oltarji, trgovine zaprte

Seul, 13. 11. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
1

Vsak november se v Južni Koreji zaradi zloglasnega sprejemnega izpita za vpis na univerzo ustavi čas. Gre za enega najdaljših izpitov na svetu in najpomembnejšega za južnokorejske učence, življenje pa se za nekaj časa ustavi tudi za preostale prebivalce. Začasno so ustavljeni leti, trgovine so zaprte, starši pa molijo pred oltarji.

Današnji celodnevni sprejemni izpit, znan kot Suneung, je za mlade Južnokorejce ključnega pomena, če želijo imeti možnosti za sprejem na vrhunske univerze in fakultete.

Izpit obenem velja za vrata do socialne mobilnosti in ekonomske varnosti, vpliva lahko tudi na zaposlitvene možnosti, dohodek, kraj bivanja in celo na prihodnja intimna razmerja.

Ker je za mlade toliko na kocki, južnokorejska vlada ne želi tvegati. Med slušnim testom angleščine po vsej državi velja 35-minutna prepoved letov, razen za nujne primere. Po navedbah ministrstva za zemljišča, infrastrukturo in promet so skupno prestavili 140 letov, od tega 75 mednarodnih.

Trgovine so zaprte, borze so se odprle uro pozneje, uro kasneje so se v službo odpravili tudi zaposleni v bankah in javnih pisarnah. Videoposnetki policistov, ki v izpitne dvorane priganjajo študente, ki zamujajo, so pogosti.

Večina staršev se na dan izpita odpravi v cerkve ali budistične templje, kjer molijo za dobre rezultate svojih otrok. Z izpitom je povezanih mnogo tabujev in vraževerij, med njimi izogibanje juhi iz morskih alg za kosilo.

Letos je na izpit prijavljenih več kot 550.000 učencev, največ v zadnjih sedmih letih, čeprav je dejanska udeležba na koncu običajno nekoliko nižja.

Za večino učencev je Suneung osemurni maraton zaporednih izpitov. Odvisno od izbranih predmetov učenci odgovorijo na približno 200 vprašanj iz korejščine, angleščine, matematike, družboslovja ali naravoslovja, dodatnega tujega jezika in hanje, klasičnih kitajskih znakov, ki se uporabljajo v korejščini, navaja britanski BBC.

Ne končajo pa vsi tako hitro. Dan, ki ga mnogi smatrajo za najpomembnejšega v svojem najstniškem življenju, je še toliko zahtevnejši za slepe učence, ki izpit rešujejo tudi do 12 ur.

Sprejemni cikel univerz za leto 2026 sicer ne bo upošteval le sprejemnega izpita. Prvič v zgodovini bodo morale namreč vse štiriletne univerze pri odločanju o sprejemu študenta upoštevati tudi njegovo predhodno morebitno nasilno vedenje v šoli.

južna koreja izpit
Naslednji članek

Kopanje litija: Rio Tinto ustavlja projekt Jadar v Srbiji

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
metaloh
13. 11. 2025 13.07
Saj niso n...Ampak zato jim pa gospodarstvo laufa 100 na uro..
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330