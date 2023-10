Zaradi karikature Netanjahuja odpustili dolgoletnega karikaturista

Poudaril je, da to Shakespearovo delo nima nobene veze z njegovo satiro. "Karikatura se nanaša zgolj na katastrofalni neuspeh politike Benjamina Netanjahuja, ki je privedla neposredno do ostudnih grozodejstev v Gazi, in na njegov napovedani odgovor, pri čemer sem uporabil njegove dejanske besede, ki jih je namenil prebivalcem Gaze," je za britanski Jewish Chronicle pojasnil Bell.

Toda Bellovo kritiko Netanjahuja so nekateri označili za antisemitsko, saj naj bi namigovala na "kilogram mesa", ki ga zahteva judovski lik Shylock v Shakespearovi drami Beneški trgovec. Bell je nad obtožbami presenečen in zgrožen. "Ne podpiram škodljivih antisemitskih stereotipov ... Nikoli nisem naredil česa takšnega in niti v sanjah tega ne bi storil," je zatrdil za Press Gazette .

Guardian karikature ni želel objaviti, a jo je nato Bell objavil na svojem profilu na omrežju X (nekdanji Twitter). Posledično so iz Guardiana sporočili, da so se odločili, da Bellu ne bodo podaljšali pogodbe. "Karikature Steva Bella so bile pomemben del Guardiana zadnjih 40 let in se mu za to zahvaljujemo ter mu želimo vse dobro," je po poročanju AP sporočila medijska hiša Guardian News and Media. Bell je z britanskim časnikom sodeloval od leta 1983, trenutna pogodba pa se mu izteče aprila.

Številni novinarji in publicisti pa ob tem opozarjajo na pomen satire in tovrstnih karikatur, ki so praviloma provokativne in kontroverzne. "Na kocki je britanska tradicija satire," je v svojem komentarju zapisal Fraser Nelson, urednik politične revije Spectator. "Vsako karikaturo, ki govori o Izraelu, bi lahko skupina za ogorčenje interpretirala kot antisemitsko, namesto kot preprosto satiro, ki je uperjena proti Netanjahuju," je zapisal v svojem komentarju za Spectator.