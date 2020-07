Zaradi klimatskih sprememb sneg postal rožnat

Številni ugibajo, od kod prihajajo alge, toda Biagio Di Mauro iz italijanskega nacionalnega raziskovalnega sveta je dejal, da je rožnat sneg na delih ledenika Presena verjetno povzročila ista rastlina, ki jo najdemo na Grenlandiji. Sama alga ni nevarna."To je naravni pojav, ki se pojavlja v spomladanskem in poletnem obdobju na srednjih zemljepisnih širinah, pa tudi na polih," je povedal Di Mauro. Podobne alge so prej opazili v temni coni Grenlandije, regiji, ki je prekrita s prahom in črnim ogljikom, ki sta pomagala zagotoviti prehrano temno obarvanim algam, piše The Swaddle.

Običajno led odseva več kot 80 odstotkov sončnega sevanja nazaj v ozračje, vendar, ko se pojavijo alge, te potemnijo led, tako da absorbira toploto in se hitreje stopi. Takrat se pojavi še več alg, topljenje ledu pa jim daje vitalno vodo in zrak ter belemu ledu dodaja rdeči odtenek. "Vse, kar sneg potemni, povzroči, da se ta stali, ker pospešuje absorpcijo sevanja,"je dejal Di Mauro. "Poskušamo količinsko opredeliti vpliv drugih pojavov, razen človeškega, na pregrevanje Zemlje,"je povedal in poudaril, da lahko prisotnost pohodnikov in vlečnic vpliva tudi na alge.