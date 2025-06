Zaradi koncerta zapora polovice mesta: 'Ne računajte, da boste kam prišli z avtom'

Mestna uprava se je zato odločila za nadzorovano zaprtje polovice mesta v treh fazah. Prve zapore so predvidene že v petek zvečer. "Pričakujemo, da bodo nekateri že ponoči prišli na hipodrom," je pojasnil. Načrtujejo tudi zaprtje več mostov, da bi lahko reševalna vozila v primeru nujnih stanj pravočasno dosegla bolnišnice.

"Vsem v Zagrebu je jasno, da če bo v mesto prišlo še praktično eno celo mesto, mora to vplivati na promet. Nihče ni pričakoval, da bo v Zagreb prišlo 500.000 ljudi in da bo vse delovalo normalno," je komentiral.

Vodja mestnega urada za lokalno samoupravo, promet, civilno zaščito in varnost Andro Pavuna je na petkovi novinarski konferenci predstavil prometno ureditev za časa koncerta Marka Perkovića Thompsona.

"Ni realno, da bodo vsi prišli z avtomobili. Velik del zaprtja je posledica dejstva, da bo preveč ljudi prišlo z avtomobili," je poudaril. Po njegovih besedah je organizator koncerta pripravil predlog lokacij za parkiranje, vendar večina teh ni v lasti mesta Zagreb.

"Ne računajte, da boste v soboto kam šli z avtomobilom. Ne računajte, da boste šli v trgovino, se odpravili na izlet in se vrnili v soboto popoldne. Kaj se bo zgodilo, če bo Lučko zaprto? Na obvoznici, ki je že tako ali tako zastoj. Moj apel je, da čim manj uporabljate osebno vozilo in da organizirate dan brez avtomobila. Nakup živil opravite dan prej," je svetoval Pavuna.

Po besedah župana je največje dovoljeno število obiskovalcev opredeljeno v skladu z oceno pristojnih državnih institucij in da mesto v tem primeru nima pristojnosti.

Za potrebe koncerta je mesto najelo 800 ljudi in nekaj sto tovornjakov, opreme in strojev. Obiskovalcem bodo ves čas koncerta na voljo gasilci in reševalci. Na hipodrom bodo pripeljali tudi sedem cistern s pitno vodo.

HZJZ medtem obiskovalcem svetuje, da s seboj prinesejo listič papirja s svojimi osebnimi in kontaktnimi podatki, da jih bo mogoče po potrebi identificirati in kontaktirati.