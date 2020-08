Na Novi Zelandiji zaradi koronavirusa prestavili volitve

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je sporočila, da volitve, ki bi prvotno morale biti 19. septembra, prestavijo na 17. oktober. Za to potezo se je odločila po tem, ko so prejšnji teden v tej otoški državi spet zabeležili nove primere okužbe s koronavirusom – in sicer po kar 102 dneh. Uspešen spopad s prvim valom epidemije je sicer močno povečal priljubljenost Ardernove in njene vlade, saj je njena podpora narasla na rekordnih 60 odstotkov.

icon-expand Ardernova je poudarila, da ne glede na nadaljnji potek dogajanja volitev ne bo še enkrat preložila. FOTO: AP Zaradi ponovnih okužb z novim koronavirusom je premierka Nove ZelandijeJacinda Ardern preložila bližajoče se volitve, in sicer za štiri tedne na 17. oktober. K preložitvi so jo po presenetljivi potrditvi novih okužb minuli teden pozvali tako njeni politični nasprotniki kot koalicijski partnerji. Odkritje novega koronavirusa minuli teden v največjem novozelandskem mestu Auckland je šokiral Novozelandce. Za mesto so nato odredili stroge karantenske ukrepe, dogajanje pa je in bo nedvomno vplivalo na potek kampanje pred parlamentarnimi volitvami, ki naj bi po prvotnih načrtih potekale 19. septembra. Ardernova je danes poudarila, da je prvi potrjeni lokalni prenos virusa po kar 102 dneh pretresel ljudi in bi jih utegnil odvrniti od odhoda na volišča že čez mesec dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Levosredinska premierka, ki ji javnomnenjske ankete napovedujejo vnovično zmago, je tudi priznala, da njeni politični nasprotniki svarijo, da bi se lahko zaradi omejitev pri vodenju kampanje, namenjenih zajezitvi nadaljnjega širjenja virusa, tehtnica na volitvah nepošteno prevesila v korist sedanje vlade. Zato se je po posvetovanjih z drugimi političnimi voditelji ta konec tedna odločila volitve preložiti na 17. oktober, kar je sicer najzgodnejši možen datum. Je pa Ardernova poudarila, da ne glede na nadaljnji potek dogajanja volitev ne bo še enkrat preložila. "Ta odločitev daje vsem strankam devet tednov časa za kampanjo in obenem dovolj časa volilni komisiji, da zagotovi izvedbo volitev," je dejala. Nov sev virusa Izvor ponovnega izbruha virusa na Novi Zelandiji po več kot treh mesecih medtem še ni znan. Prve vnovične okužbe, ki niso bile prinešene od zunaj oziroma iz tujine, so sicer potrdili v začetku minulega tedna pri štirih družinskih članih v Aucklandu. Doslej se je razširil že na 58 potrjenih primerov, pet ljudi je v bolnišnici. Gre za nov sev virusa, ki ga v državi pred tem še niso zaznali. Pri tem novozelandske oblasti sledijo isti strategiji kot že ob prvem izbruhu epidemije spomladi, saj se je ta izkazala za zelo učinkovito - izolacija potrjeno okuženih, sledenje stikom in obsežno testiranje. Uspešen spopad s prvim valom epidemije je močno povečal priljubljenost Ardernove in njene vlade, saj je njena podpora narasla na rekordnih 60 odstotkov. Javnomnenjske raziskave njeni Laburistični stranki napovedujejo prepričljivo zmago na volitvah, tako da bi lahko novo vlado oblikovala celo sama, brez manjših koalicijskih partnerjev.