Zaradi koronavirusa v zraku manj toplogrednih plinov, a učinek le kratkoročen

Študije so pokazale, da je bil učinek pravzaprav majhen oziroma zgolj kratkoročen, kaže poročilo organizacije Združeni v znanosti. Gre za mednarodno skupnost strokovnjakov, v kateri so tudi predstavniki Združenih narodov in Svetovne meteorološke organizacije (WMO).

Blokada javnega življenja na globalni ravni je imela takojšen učinek na okolje – aprila 2020 se je emisija toplogrednih plinov v zraku v primerjavi s prejšnjimi leti znižala za kar 17 odstotkov. A s postopnim odpiranjem gospodarstva, so se emisije spet povečale in junija je bil padec le še petodstoten. V letu 2020 lahko pričakujemo upad emisij med 4 in 7 odstotki glede na prejšnja leta, študijo povzema britanski portal BBC.

Na dolgi rok se tako ne bo kaj dosti spremenilo, ugotavljajo v organizaciji Združeni v znanosti."Koncentracije toplogrednih plinov, ki so že tako najvišje v zadnjih treh milijonih letih, še naprej naraščajo," je dejal generalni sekretar WMO Petteri Taalas. "Spomnimo se na vročinski val, ki je v prvem polletju 2020 zadel Sibirijo. To se prav gotovo ne bi zgodilo, če ne bi bili podvrženi tako močnim podnebnim spremembam. Obdobje od 2016 do 2020 je namreč najtoplejše petletno obdobje, kar smo ga kdajkoli zabeležili," je pojasnil Taalas in dodal: "Ta pandemija je vplivala na tako veliko vidikov našega življenje, klimatske spremembe pa se še kar nadaljujejo."