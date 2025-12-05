Svetli način
Tujina

Zaradi korupcije obtoženi nekdanji pomočnik ministrice, dekan in profesor

Zagreb, 05. 12. 2025 10.59

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
3

Na Hrvaškem so zaradi suma korupcije obtožili 29 hrvaških državljanov, med katerimi so nekdanji pomočnik kulturne ministrice ter nekdanji dekan in profesor zagrebške geodetske fakultete. Obtožnica jim med drugim očita zlorabo evropskih sredstev pri popotresni obnovi, vložilo pa jo je Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Zagrebu.

Obtožnica 29 osumljencem in enemu podjetju med drugim očita zlorabo položaja in pooblastil, korupcijo, ponarejanje uradnih listin in pranje denarja, so danes sporočili iz EPPO.

Med obtoženimi so Davor Trupković, nekdanji pomočnik hrvaške ministrice za kulturo in medije Nine Obuljen Koržinek, nekdanji dekan geodetske fakultete Almin Đapo in nekdanji profesor na tej fakulteti Boško Pribičević, proti katerim je hrvaška policija na zahtevo EPPO že lani sprožila preiskavo.

Nekdanji dekan in profesor sta med majem 2019 in novembrom 2023 po navedbah iz obtožnice izvedla 27 postopkov javnega naročanja, povezanih s štirimi projekti, pri katerih je sodelovala fakulteta. Njihova skupna vrednost je znašala skoraj šest milijonov evrov, pri čemer je 85 odstotkov financirala EU.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO)
Evropsko javno tožilstvo (EPPO) FOTO: AP

Postopke naj bi prirejala tako, da so izbrali točno določene družbe, ki so jima nato vračale del denarja ali poravnavale zasebne stroške po njunih navodilih.

Projektna sredstva sta med drugim porabila za nakup dveh vozil za osebno rabo ter motornega čolna, ki ga nista uporabljala za projektne dejavnosti, temveč za oddajanje v turistične namene. Obtožena sta še, da sta v najmanj 266 primerih navedla lažne podatke za povrnitev potnih stroškov ter obračunavala dnevnice zase in za devet članov raziskovalnih skupin za neobstoječe poti.

Nekdanji pomočnik kulturne ministrice je po navedbah EPPO obtožen kaznivih dejanj pri ocenjevanju škode po dveh rušilnih potresih na Hrvaškem leta 2020, ko je bil vodja ekipe za pregled poškodovanih zgradb, kar je vključevalo tudi tridimenzionalno snemanje.

Korupcija (slika je simbolična)
Korupcija (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Očitajo mu, da se je s tedanjim dekanom geodetske fakultete dogovoril, da bo fakulteto v zameno za denar in darila vključil v ocenjevanje škode na kulturni dediščini. To je storil, čeprav je vedel, da fakulteta nima dovolj usposobljenega kadra ali opreme za opravljanje teh nalog in bo delo dejansko opravilo podjetje pod vodstvom dekana in profesorja. Po zbranih dokazih je potrjeval tudi poročila brez ustreznega preverjanja, zaradi česar naj bi ministrstvu izstavljali račune po neupravičeno višjih cenah.

Preostalim obtožencem EPPO medtem očita oddajanje neveljavnih ali precenjenih ponudb, da bi omogočili izbor izbranih podjetij.

korupcija Hrvaška EPPO evropska sredstva
manga
05. 12. 2025 12.28
Hrvatom je lažje,v Sloveniji ni korupcije in zato tudi nimamo potreb po obtožnicah ali Bog ne daj aretacijah.Če začnemo z aretacijami,bomo več kot pol države zaprli.
but_the_ppl_are_retarded
05. 12. 2025 11.40
+2
Ja, sreča, da imamo naše najboljše sosede...ker pri nas pač korupcije ni. Ljudji pa edino to zanima....
Naiskreni
05. 12. 2025 11.34
+2
dobro, da ne pri nas.. fiu. sem se že ustrašil.
