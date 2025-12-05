Zaradi korupcije obtoženi nekdanji pomočnik ministrice, dekan in profesor

Na Hrvaškem so zaradi suma korupcije obtožili 29 hrvaških državljanov, med katerimi so nekdanji pomočnik kulturne ministrice ter nekdanji dekan in profesor zagrebške geodetske fakultete. Obtožnica jim med drugim očita zlorabo evropskih sredstev pri popotresni obnovi, vložilo pa jo je Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Zagrebu.

Obtožnica 29 osumljencem in enemu podjetju med drugim očita zlorabo položaja in pooblastil, korupcijo, ponarejanje uradnih listin in pranje denarja, so danes sporočili iz EPPO. Med obtoženimi so Davor Trupković, nekdanji pomočnik hrvaške ministrice za kulturo in medije Nine Obuljen Koržinek, nekdanji dekan geodetske fakultete Almin Đapo in nekdanji profesor na tej fakulteti Boško Pribičević, proti katerim je hrvaška policija na zahtevo EPPO že lani sprožila preiskavo. Nekdanji dekan in profesor sta med majem 2019 in novembrom 2023 po navedbah iz obtožnice izvedla 27 postopkov javnega naročanja, povezanih s štirimi projekti, pri katerih je sodelovala fakulteta. Njihova skupna vrednost je znašala skoraj šest milijonov evrov, pri čemer je 85 odstotkov financirala EU.

Evropsko javno tožilstvo (EPPO) FOTO: AP icon-expand

Postopke naj bi prirejala tako, da so izbrali točno določene družbe, ki so jima nato vračale del denarja ali poravnavale zasebne stroške po njunih navodilih. Projektna sredstva sta med drugim porabila za nakup dveh vozil za osebno rabo ter motornega čolna, ki ga nista uporabljala za projektne dejavnosti, temveč za oddajanje v turistične namene. Obtožena sta še, da sta v najmanj 266 primerih navedla lažne podatke za povrnitev potnih stroškov ter obračunavala dnevnice zase in za devet članov raziskovalnih skupin za neobstoječe poti. Nekdanji pomočnik kulturne ministrice je po navedbah EPPO obtožen kaznivih dejanj pri ocenjevanju škode po dveh rušilnih potresih na Hrvaškem leta 2020, ko je bil vodja ekipe za pregled poškodovanih zgradb, kar je vključevalo tudi tridimenzionalno snemanje.

Korupcija (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand