Zaradi korupcije pridržali sedem uslužbencev zunanjega ministrstva

Pripadniki EPPO in Uskoka so v torek v skupni akciji preiskali prostore ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki ga vodi Gordan Grlić Radman. Pridržali so sedem ljudi, ki jih sumijo nezakonite porabe evropskih in državnih sredstev. Hrvaško državno tožilstvo oz. Uskok jih preiskuje pet, EPPO pa dva.

Iz Uskoka so v torek sporočili, da preiskujejo pet uslužbencev zunanjega ministrstva, ki so od marca 2019 do novembra lani po službenih poteh v tujino v skladu s skupnim dogovorom izdajali ponarejene račune, s katerimi so neresnično prikazovali višje stroške nastanitve.