Zaradi kraje več digitalnih ključev na spletu ponarejena evropska covidna potrdila

Podrobnosti kraje niso znane, niti koliko ključev za generiranje je bilo ukradenih niti kje se je zgodila kraja, vemo le, le da to ni bilo v Italiji. Preiskava še poteka, o zadevi razpravljajo tudi na ravni Evropske unije, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa ob navajanju dobro obveščenih virov.

Do razkritja naj bi prišlo, ko se je na spletu pojavila koda QR digitalnega covidnega potrdila nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ki je bila ob skeniranju z aplikacijo za branje kod veljavna. Med prvimi so o tem poročali na spletnem blogu zerezone.it. Opozorili so, da so najverjetneje izpod nadzora ušli ključi, ki jih uporabljajo pri ustvarjanju covidnih potrdil in kod QR. Glede na dosedanje ugotovitve naj bi se ponarejene kode začele pojavljati po razpravi na spletnem forumu RaidForum.