V Avstraliji peterica prvovrstne dele lososa označila za odpadke in nato z njimi služila

Prvovrstne dele lososa so označili za odpadke in nato z njimi služili.

Poizvedbe so privedle do aretacije dveh žensk in treh uslužbencev. Vseh pet je podjetje odpustilo. Policija je sporočila, da je peterica svojo vlogo v podjetju izkoristila za lažno ocenjevanje prvovrstnih delov lososa kot odpadek, ki so jih nato odstranili in odpeljali, sami pa so jih nato prodajali ali zamenjali za druge izdelke.

Po navedbah policije naj bi združba med junijem in decembrom 2020 ukradla več kot 250 ton lososa.