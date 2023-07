Zaradi kritik vodstva odstavljen ruski poveljnik v Ukrajini

Ivan Popov je vodil eno od armad, ki je del južnega poveljstva ruskih sil. Te enote sodelujejo v ruskih operacijah v Ukrajini vse od začetka invazije februarja lani, trenutno pa so nameščene na južnem bojišču v regiji Zaporožje.

V glasovnem sporočilu za svoje podrejene, ki je bilo objavljeno na Telegramu poslanca ruske dume Andreja Guruljova, je Popov zatrdil, da so ga razrešili, ker je opozarjal na pomanjkljivosti pri delovanju topništva, ki da je privedlo do številnih smrti in poškodb ruskih vojakov.

Na tem družbenem omrežju so že pred tem krožila poročila o njegovi odstavitvi, potem ko naj bi načelnik generalštaba ruske vojske zanj dejal, da zganja paniko.

Regija Zaporožje, kjer so nameščene enote, ki jih je vodil Popov, je eno od območij, kjer potekajo najbolj siloviti boji v okviru ukrajinske protiofenzive. Ta doslej sicer še ni privedla do večjih prebojev ruskih obrambnih črt.