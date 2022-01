Zaradi krivega pričevanja v zaporu preživel 37 let

V Philadelphii so v torek iz zapora po 37 letih izpustili moškega, obsojenega v primeru, ki sta ga zrežirala detektiva. Ta naj bi priči v zameno za lažno pričevanje ponudila droge in pogodbo o spolnih odnosih. Vse to naj bi se leta 1983 dogajalo na policijski postaji.

Zdaj 61-letni Willie Stokes je iz državnega zapora v bližini Philadelphie odšel v želji, da bi objel svojo mater in se najedel sendviča z govejim mesom. Njegova mama je bila preveč nervozna, da bi prišla pred zapor, saj je bila že večkrat razočarana, zato je Stokes ob izhodu namesto mame pozdravil druge družinske člane.

icon-expand Willie Stokes odhaja iz zapora FOTO: AP

"Danes je izjemen dan. Vsi smo zelo hvaležni," je dejal njegov odvetnik Michael Diamondstein. "Vendar pa je to tudi žalosten dan, ker nas spominja na to, kako brezpraven, nepošten in krivičen je bil dolga leta kazenski pregon v Philadelphii." Oba detektiva, ki sta priči Franklinu Leeju domnevno ponudila pogodbo o seksu v zameno za laž, da bi jima tako pomagal zaključiti primer umora iz leta 1980, sta že pokojna. Lee, ki je bil takrat v priporu zaradi nepovezanih obtožb posilstva in umora, je dejal, da so mu obljubili tudi milejšo kazen. "Bil sem šibak in se strinjal s ponudbo," je Lee povedal zveznemu sodniku novembra lani in se spomnil svojega pričanja na predhodnem zaslišanju maja 1984, ko je trdil, da je Stokes, prijatelj iz soseske, priznal, da je med igro s kockami ubil moškega po imenu Leslie Campbell.

Lee je zgodbo na sojenju Stokesu za umor avgusta 1984 opustil, a so Stokesa kljub temu obsodili in ga poslali v dosmrtno ječo. Nekaj ​​dni pozneje so tožilci v Philadelphii Leeja obtožili krive prisege – ne zaradi njegovega pričevanja na sojenju, ampak zaradi začetnega pričevanja na predhodnem zaslišanju. Lee se je izrekel za krivega in priznal, da si je vse izmislil, ter bil obsojen na največ sedem let zapora. "Tožilci za umore, ki so pričevanje Franklina Leeja uporabili za obsodbo Willieja Stokesa, so Leeja nato preganjali zaradi laganja o Stokesu. A temu niso tega nikoli povedali," je dejal Diamondstein na novembrski obravnavi na zveznem sodišču. Stokesova mati, zdaj že ostarela, je načrtovala njegov prihod domov, saj so obravnavali njegove pritožbe, a je bila večkrat razočarana, je povedala za The Philadelphia Inquirer, ki je prvi poročal o primeru.

Svojo vlogo pri primeru pa je imela tudi Leejeva mati. Novembra lani je Lee v pričevanju na zveznem sodišču dejal, da je njegovo dekle – to so detektivi poklicali zato, da je imelo na policijski postaji leta 1983 z njim spolne odnose ter s seboj prineslo marihuano in več opioidnih tablet – njegovi materi povedalo o dogovoru, ki ga je sklenil. Mati je nato njegovi punci rekla, naj ne gre več na postajo. Namesto tega mu je policija naslednjič zagotovila seksualnega delavca, je dejal Lee. "Ko sem se pogovarjal z mamo, mi je rekla: 'Nisem te vzgajala tako, da bi lagal o moškem, ker si se sam znašel v škripcih,'" je – po zapisu sodeč – pričal Lee. "Rekla je: 'Ne briga me, če ti dajo tisoč let. Pojdi tja in povej resnico.’ In to sem naredil." Preživeli tožilec, ki ima zdaj zasebno prakso, ni takoj odgovoril na sporočila z zahtevo po komentaju, vendar je dal izjavo, da se po sodnih spisih ne spomni nobenega primera. Policija v Philadelphii primera ni komentirala.

