Prvi mož švicarske banke kršil pravila o karanteni in zato odstopil

Antonio Horta-Osorio je odstopil po preiskavi, ki jo je naročil upravni odbor, so sporočili iz druge največje švicarske banke. Zdaj že nekdanji predsednik uprave se je decembra znašel pod plazom kritik, ko so mediji poročali, da je med potovanjem kršil švicarska pravila o karanteni.

Odstop predstavlja nove težave za banko, ki sta jo lani močno prizadela stečaja ameriškega sklada Archegos in britanskega finančnega podjetja Greensill.

"Obžalujem, da so moja osebna dejanja povzročila težave in ogrozila mojo sposobnost zastopanja banke," je v odstopni izjavi zapisal Horta-Osorio. Kot je dodal, je njegov odstop v teh odločilnih časih v interesu banke in njenih delničarjev.