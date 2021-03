Zaradi kršenja sporazuma o brexitu s pravnima postopkoma proti Londonu

"EU in Združeno kraljestvo sta se skupaj dogovorila o severnoirskem protokolu. Skupaj ga moramo tudi uresničiti," je v izjavi zapisal podpredsednik Evropske komisije Maroš Šefčovič. Britanske enostranske odločitve in kršitve mednarodnega prava spodkopavata njegov namen in zaupanje med stranema, je dodal.

Združeno kraljestvo mora protokol, ki je del sporazuma o brexitu, "ustrezno uresničiti, če želimo izpolniti svoje cilje", je še poudaril Šefčovič. "Zato danes sprožamo pravno ukrepanje," je pojasnil.

Evropska komisija Londonu poslala uradni opomin

Evropska komisija je Londonu poslala uradni opomin zaradi kršenja temeljnih določil severnoirskega protokola, katerega namen je preprečiti trdo mejo na irskem otoku. V opominu zahtevajo, da Združeno kraljestvo znova začne spoštovati protokol. Za odgovor ima en mesec časa, so sporočili v Bruslju.

Če se London ne bo odzval ustrezno, bo sledil drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če še ta ne bo zalegel, pa lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU. V skrajnem primeru je za kršitev predvidena finančna kazen.

Poleg tega je Šefčovič britanskemu ministru Davidu Frostu, s katerim sopredsedujeta skupnemu odboru za nadzor nad izvajanjem izstopnega sporazuma, poslal "politično pismo". Podpredsednik komisije je Otok pozval, naj ne uresniči svojih izjav in smernic iz začetka meseca, so navedli na komisiji.

Britanska vlada je v začetku meseca napovedala, da bo preložila uvedbo carinskega nadzora nad določenim blagom iz Velike Britanije na Severno Irsko, ki je bila predvidena za konec marca.

Evropska komisija očita Londonu, da se je k tej enostranski potezi zatekla brez posvetovanja z EU. Če se Združeno kraljestvo ne bo v dobri veri vrnilo k pogovorom v skupnem odboru, da bi do konca tega meseca našli rešitev, lahko EU sproži mehanizem za reševanje sporov, predviden v dogovoru. Tudi ta postopek lahko na koncu privede do finančnih sankcij.