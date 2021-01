Zaradi laži o prevarah proizvajalec volilnih strojev toži Trumpovo odvetnico

Dominion v tožbi trdi, da je kampanja dezinformacij Powellove služila za njeno osebno obogatitev, dvig javnega profila in za prilizovanje Trumpu. Podjetje želi s tožbo oprati svoj ugled, kaznovati Powellovo in poslati sporočilo, da ima laž kratke noge in prinaša posledice. Vodstvo podjetja bi v vsakem primeru raje šlo na sojenje kot v poravnavo, čeprav je jasno, da Powellova nima 1,3 milijarde dolarjev (okoli 1,06 milijarde evrov).

V težavah je tudi eden od republikanskih senatorjev, ki so podprli Trumpa z ugovori na volilni izid. Josh Hawley, ki si je želel s tem narediti ime za predsedniško kandidaturo leta 2024 in dobiti na svojo stran močno Trumpovo volilno bazo, je izgubil pogodbo s svojim založnikom za knjigo. V četrtek ga je kritiziral tudi njegov politični mentor, nekdanji senator iz Missourija John Danforth, ki je imel Hawleyja za izjemen politični talent.

"To je bila največja napaka v mojem življenju," je izjavil Danforth in Hawleyja označil za soodgovornega za sredino nasilje, ko so Trumpovci zavzeli poslopje zveznega kongresa. Hawley tudi po nemirih ni spremenil stališča, čeprav se zaveda, da volilnih prevar ni bilo in je vztrajal pri svojem ugovoru na potrditev izidov glasovanja elektorjev.

"Nikoli se ne bom opravičeval zato, da sem dal glas milijonom Američanom, ki jih skrbi integriteta naših volitev. To je moje delo in to bom delal še naprej," je sporočil 41-letni Hawley, ki ga nekateri politični komentatorji v ZDA skupaj s kolegom iz Teksasa Tedom Cruzom opredeljujejo kot največja kvizlinga ameriške demokracije.