Zaradi 'lažnega dvojčka' v zaporu preživel 15 let: 'Čast so mi odvzeli z obrazom'

Špansko vrhovno sodišče je prvo obsodbo po 15 letih razveljavilo in Toummouhija sedaj še oprostilo, potem ko so mu že pred leti predlagali, naj zaprosi za pomilostitev. 72-letnik je to možnost zavrnil, saj je trdil, da je pomilostitev namenjena krivcem, on pa je nedolžen.

Na svobodo je zakorakal leta 2006 in tudi v ostalih primerih vedno vztrajal, da je nedolžen, kar se je pozneje izkazalo tudi na sodišču.

Toummouhija so leta 1991 aretirali v Kataloniji in ga obtožili več posilstev, potem ko so tri žrtve opisale njegov videz, ki se je 'ujemal' z resničnim posiljevalcem Antoniom Carbonellom.