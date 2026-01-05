Naslovnica
Tujina

Zaradi lažnih obtožb o Brigitte Macron obsodili deset ljudi

Pariz, 05. 01. 2026 11.48 pred 18 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.H.
Brigitte Macron in Emmanuel Macron

Pariško sodišče je deset ljudi spoznalo za krive spletnega ustrahovanja soproge francoskega predsednika Brigitte Macron. Obtoženi so bili širjenja lažnih trditev o njenem spolu in spolnosti ter "zlonamernih pripomb" o 24-letni starostni razliki med zakoncema.

Osem moških in dve ženski, starih med 41 in 60 let, je bilo pogojno obsojenih na do osem mesecev zapora zaradi spletnega ustrahovanja Brigitte Macron, soproge francoskega predsednika Emmanuela Macrona oziroma zaradi objave številnih "še posebej ponižujočih, žaljivih in zlonamernih" komentarjev o spolu in spolnosti gospe Macron.

Poleg tega so obsojenci 24-letno starostno razliko med 72-letno Brigitte in njenim 48-letnim soprogom Emmanuelom povezovali s pedofilijo. Par, ki je poročen od leta 2007, se je prvič spoznal v srednji šoli, kjer je bil on učenec, ona pa učiteljica. 

FOTO: Profimedia
Brigitte Macron in Emmanuel Macron
FOTO: Profimedia

Poleg pogojnih zapornih kazni bodo morali obsojenci tudi na usposabljanje o posledicah spletnega ustrahovanja. Nekatere njihove objave so imele več deset tisoč pregledov. 

Več obtožencev se je na sodišču branilo s trditvami, da so bili njihovi komentarji mišljeni kot humor ali satira.

Macronova se dvodnevnega sojenja, ki je potekalo oktobra, ni udeležila. Za francosko televizijo TF1 pa je v nedeljo dejala, da se je za pravno pot odločila zato, da bi "postavila zgled" v boju proti nadlegovanju.

Njena hči Tiphaine Auziere je na sodišču pričala o "poslabšanju življenja" njene matere, ko se je spletno nadlegovanje stopnjevalo. "Ne more prezreti groznih stvari, ki so bile izrečene o njej," je povedala sodišču in dodala, da je to vplivalo na vso družino, vključno na vnuke gospe Macron.

Teorija zarote, da je Brigitte Macron transspolna ženska, kroži že odkar je bil njen mož prvič izvoljen za predsednika Francije leta 2017. Teoretiki zarote lažno trdijo, da se je Macronova rodila pod imenom Jean-Michel Trogneux, kar je pravzaprav ime njenega brata. 

Zakonca Macron sta tudi v ZDA vložila tožbo zaradi obrekovanja proti desničarski vplivnici in voditeljici podcasta Candace Owens, ki je prav tako trdila, da se je Macronova rodila kot moški.

francija brigitte macron emmanuel macron tožba spletno obrekovanje

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 13.01
Ko te premlati s temi kostmi, se ti slabo piše...
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
05. 01. 2026 12.58
V opozorilo ostalim, Candance O. so konkretno grozili.. Ta bubba je ded.
Odgovori
0 0
bibaleze
