Zaradi lažno samozaposlenih Španija Glovu naložila 79 milijonov kazni

Španska ministrica za delo Yolanda Diaz je novinarjem povedala, da Glovo ne upošteva nove delovne zakonodaje. Ta je bila sprejeta prav zato, da bi platforme za dostavo hrane uradno zaposlile svoje delavce.

"Teža zakona bo padla na to podjetje," je napovedala Diazova. Glovo je obtožila oviranja preiskave: "To podjetje ovira inšpektorje za delo, kar je v socialni, demokratični in pravni državi, kjer morajo podjetja spoštovati zakonodajo, zelo hudo."

Ministrstvo je Glovu po njenih besedah zdaj naložilo zaposlitev 10.600 dostavljavcev, ob tem pa podjetje kaznovalo s skoraj 79 milijoni evrov globe.