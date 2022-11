Zaradi ljubezenskega razmerja z zapornikom suspendirali policistko

Ljubezensko razmerje med zaporno policistko iz Gradca in zapornikom iz Srbije je paznici prineslo hude posledice. Zaradi ljubezni do simpatizerja teroristične skupine IS so jo namreč že septembra suspendirali, zdaj pa je avstrijsko državno pravobranilstvo proti njej sprožilo še preiskavo zaradi zlorabe položaja, piše Kleine Zeitung.

"Gre za kršitve varstva podatkov," je na zahtevo APA potrdil tiskovni predstavnik tožilstva Hansjörg Bacher. A smo šele na začetku preiskave.

Odvetnik suspendirane policistke sicer krivi 26-letnika: "Storilec je skušal izkoristiti socialno žilico neoporečnega in zglednega častnika za lastno korist."