Zaradi malomarnosti pri gradnji v Turčiji pridržali najmanj 184 ljudi

Po uničujočih potresih, ki so v začetku meseca prizadeli jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, so v Turčiji zaradi domnevne malomarnosti pri gradnji pridržali najmanj 184 ljudi, je sporočil pravosodni minister Bekir Bozdag. Večinoma naj bi šlo za gradbene izvajalce, med njimi pa je tudi en župan. V sirski prestolnici pa sta pristali letali z nujno pomočjo iz humanitarnih zalog EU, so sporočili iz Evropske komisije. Letali sta prek humanitarnega zračnega mostu v Damask med drugim dostavili zimske šotore, opremo za zavetišča in grelce za ljudi.

Priprt je župan mesta Nurdagi v provinci Gaziantep Okkes Kavak, sicer član vladajoče stranke turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Erdoganova vlada se je po uničujočih potresih, ki so v Turčiji in Siriji skupno terjali več kot 50.000 življenj, znašla na udaru kritik zaradi domnevnega neuveljavljanja gradbenih standardov v državi. Po mnenju strokovnjakov je to prispevalo k visokemu številu smrtnih žrtev potresov. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Po podatkih turške vlade so potresi v 11 provincah, ki jim je sledilo na tisoče popotresnih sunkov, poškodovali več kot 173.000 stavb, skoraj dva milijona ljudi pa sta ostala brez strehe nad glavo. Širšo regijo je od takrat streslo še več potresov. Po podatkih turškega urada za naravne nesreče Afad naj bi se potresi v Turčiji nadaljevali še naslednji dve leti. PREBERI ŠE Erdogan po uničujočem potresu obljubil izgradnjo 200.000 novih domov Pokrajino Nigde v osrednji turški regiji Anatolija je v soboto stresel potres z magnitudo 5,3. O morebitnih žrtvah ali škodi ni bilo poročil. Župan Istanbula Ekrem Imamoglu je medtem sporočil, da največje turško mesto, ki leži blizu potresne prelomnice, potrebuje nujen urbanistični program za obnovo in okrepitev stavb za zaščito pred potresi v vrednosti okoli 30 do 40 milijard ameriških dolarjev. V Damask prispeli letali s humanitarno pomočjo EU Pomoč je namenjena sirskemu prebivalstvu na območjih pod vladnim in nevladnim nadzorom, so poudarili v Bruslju. Potres 6. februarja z epicentrom v Turčiji je namreč prizadel tako območja pod nadzorom sirske vojske kot območja pod nadzorom raznih uporniških skupin in kurdskih sil. Skupno bo humanitarni zračni most EU za Sirijo dostavil 420 ton pomoči, od tega 225 ton iz lastnih humanitarnih zalog EU v vrednosti 1,1 milijona evrov. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Ekipa EU za civilno zaščito v Libanonu usklajuje dostavo pomoči v Sirijo, v državi pa so prisotni tudi humanitarni strokovnjaki unije, ki sodelujejo s partnerji, da bi zagotovili, da pomoč doseže najranljivejše, so še zapisali v Bruslju. EU se je ta teden že odločila začasno omiliti sankcije proti Siriji, da bi pospešila dobavo pomoči v to državo. Človekoljubnim organizacijam tako pred dobavo zalog ali storitev sankcioniranim posameznikom, ustanovam ali podjetjem za humanitarne namene ni več treba zaprositi za dovoljenje pristojnih oblasti držav članic. Ukrep bo v veljavi šest mesecev. EU je ob tem v četrtek izpostavila, da so njene države članice na čelu prizadevanj za humanitarno pomoč Siriji in so od leta 2011 tako njej kot državam, ki gostijo sirske begunce, namenile skupno 27,4 milijarde evrov. Po potresu je EU za humanitarne potrebe v Siriji namenila dodatnih 5,5 milijona evrov, so še navedli.