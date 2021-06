Zaradi mask zavrelo med oblaki: več kot 2900 incidentov

Na ameriškem nebu je pestro, ko gre za neprimerno vedenje potnikov. Od januarja je namreč FAA zabeležila 2900 poročil o "neprimernem vedenju potnikov". To je skoraj 18 incidentov na dan – pa tudi nov rekord. V primerjavi z običajnim letom je to namreč skoraj 20-krat več incidentov.

Pristojni pravijo, da imajo opravka s potniki, ki so v "stalni bojni drži". Oblasti pa so postale vse bolj zaskrbljene predvsem potem, ko je potnica prejšnji mesec oklofutala stevardeso, ki je v incidentu izgubila dva zoba.

Največja težava so maske, saj naj bi bilo kar 2300 primerov povezanih s tem, da so na letalih obvezne maske, potem ko so pretekla leta prednjačile težave zaradi prenatrpanih letal, pretesnih sedežev, alkohola, drog in duševnih težav potnikov. Ena od zaposlenih v letalskem prometu je ameriškim medijem dejala, da so na krovih letal spori postali stalnica, po njenem "situacija še nikoli ni bila tako slaba".

Stvari so šle tako daleč, da je v ameriških medijih mogoče prebrati komentarje z naslovi "Ali ljudje postajamo bolj brutalni?" in "Ali nas je izolacija zaradi covida-19 naredila manj civilizirane?"

Medtem ko nekateri strokovnjaki na to pravijo "mogoče", so drugi za to okrivili običajnega krivca za vse mogoče ameriške težave – nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Tako je po navedbah nekaterih tudi v tem primeru "mogoče občutiti posledice Trumpove dobe, ker se je Trump večkrat norčeval iz ljudi, ki nosijo maske".

Kot kaže je na evropskem nebu nekoliko bolj mirno. Švicarski Blick poroča, da je bilo leta 2020 njihovi pristojni organizaciji prijavljenih le 425 incidentov, v katere so bili vpleteni neposlušni potniki, medtem ko jih je bilo leto prej 1.357. Zmanjšanje števila incidentov je sicer predvsem posledica drastičnega zmanjšanja obsega letalskega prometa, povod za nesoglasja pa so bili alkohol, droge ali zmerljivke. Incidentov, povezanih s spoštovanjem ukrepov za preprečevanje novega koronavirusa, pa niso zabeležili.