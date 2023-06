Zaradi medsosedskega spora ustrelil 11-letno deklico

Policija je po napadu prijela 71-letnega Nizozemca, soseda dekličine družine. Dokazi pričajo, da "se je nenadoma pojavil s pištolo in večkrat ustrelil v smeri žrtev", je dejala javna tožilka Carine Halley.

Poleg deklice je zadel tudi njena starša, oba v glavo. Odpeljali so ju v bolnišnico, kjer se oče bori za življenje, medtem ko naj bi bila mama zunaj smrtne nevarnosti, je še povedala Halleyjeva. Nepoškodovana je ostala le mlajša hči, ki je uspela pobegniti k sosedom in sprožiti alarm.

"Slišali smo hrup in mislili, da spuščajo rakete. Potem pa je k sosedom pritekla najmlajša deklica in vpila: Moja sestra je mrtva, moja sestra je mrtva! Šli smo preverit in videli mrtvega otroka in ranjena starša," je povedal eden od sosedov.

Osumljenec naj bi bil z družino že več let v sporu zaradi kosa zemljišča, pritoževal naj bi se tudi, da so preveč hrupni. Halleyjeva sicer še ni mogla potrditi, da je bil to tudi motiv za nerazumno dejanje. Zaslišali so tudi njegovo ženo.