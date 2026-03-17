Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi meningitisa umrla 18-letna dijakinja in 21-letni študent

Kent, 17. 03. 2026 11.55 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Ne.M.
Študenti v vrsti za antibiotike pred stavbo Univerze v Kentu

Potrjeno je, da je meningitis B vzrok za nekatere primere izbruha v Kentu, v katerem sta umrla 18-letna dijakinja in 21-letni univerzitetni študent. Zdravstvene institucije so potrdile najmanj 13 primerov okužb z bakterijo. V regiji narašča zaskrbljenost, saj je že tretja šola potrdila primer okužbe.

Univerzitetni študent in dijakinja 13. letnika (kar je pri nas primerljivo s 4. letnikom srednje šole) sta umrla po izbruhu invazivnega meningitisa v Kentu. Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je sporočila, da je bila med petkom in nedeljo na območju Canterburyja obveščena o 13 primerih bakterijske okužbe – invazivne meningokokne bolezni – z znaki in simptomi meningitisa in sepse, pri čemer sta po doslej znanih podatkih umrli dve osebi.

Univerza v Kentu je potrdila, da je bila ena od žrtev študent, ravnateljica Gimnazije kraljice Elizabete v Favershamu pa se je poklonila dijakinji 13. letnika z imenom Juliette.

Ravnateljica Amelia McIlroy je dejala: "Z veliko žalostjo potrjujemo izgubo Juliette, zelo ljubljene in cenjene članice naše šolske skupnosti." Juliette, ki je njihovo gimnazijo obiskovala sedem let, je opisala kot "neverjetno prijazno, obzirno in inteligentno".

V regiji narašča zaskrbljenost, saj je tretja šola potrdila, da je bil študent zaradi bolezni sprejet v bolnišnico, gre za Gimnazijo Simon Langton Grammar School for Boys (gimnazija Simona Langtona za dečke). Univerza v Kentu je zaradi okužb odpovedala izpite, poroča Independent.

UKHSA v sodelovanju z Nacionalno zdravstveno službo (NHS) organizira antibiotike za več študentov na območju Canterburyja kot "preventivni ukrep" po izbruhu. Potem ko je včeraj na stotine študentov stalo v vrsti za antibiotike pred Univerzo v Kentu, se je danes zjutraj pred centrom za cepljenje spet oblikovala vrsta. Dopisnica za Sky News je dejala, da je občutek kot pri epidemiji covida, saj vsi nosijo maske.

FOTO: Profimedia

Poskušal je opozoriti na nevarnost

Potrti oče, ki je že januarja izgubil 18-letnega sina zaradi meningitisa, potem ko je mislil, da ima gripo, je povedal, da je poskušal opozoriti univerze na nevarnosti smrtonosne bolezni, lahko preberemo na Profimedia. Dejal je, da je bil zelo pretresen, ko je včeraj izvedel, da je študent Univerze v Kentu umrl med izbruhom v Canterburyju. Anthonyjev sin Aaron – študent športa in naravoslovja na Univerzi Liverpool John Moores – je umrl zaradi redkega seva meningitisa B 3. januarja.

meningitis okužba smrti študent dijakinja

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dinho8O
17. 03. 2026 13.06
Anticepilci se vedno mislijo, da imajo prav.
Odgovori
-1
0 1
pingvinislo5
17. 03. 2026 13.04
Gremo od začetka. Gre za bakterijski meningitis. In proti bakterijskim stvarem so cepiva prej izjema, kot pravilo (recimo za tetanus, davico, oslovski kašelj)... Otroci so umrli zaradi bakterijskega meningitisa, proti kateremu ni cepiva. Je pa cepivo proti virusnemu meningitisu, ki ga prenašajo klopi in proti kateremu se lahko pri nas cepiš.
Odgovori
0 0
mayye
17. 03. 2026 13.15
Proti N. meningitidis, ki povzroča B meningitis, obstaja cepivo Bexsero
Odgovori
0 0
mayye
17. 03. 2026 13.16
Bexsero je cepivo proti sevu Neisserie, ki povzroča B meningitis.
Odgovori
0 0
PomisliNaSonce
17. 03. 2026 12.53
Treba pazt s kom in kje se miksaš...
Odgovori
0 0
daiči
17. 03. 2026 12.45
Nj uganm, anticepilci na delu, spet. U sloveniji so klopi med narbl strupenimi za mengitis. Ampak ja, hura za anticepilce.
Odgovori
+1
1 0
polnjenapaprika
17. 03. 2026 12.36
in ša la
Odgovori
0 0
čevapgpt
17. 03. 2026 12.34
v sloveniji je bil lani poleti 12 letnik žrtev meningitisa.
Odgovori
0 0
Taste.smell
17. 03. 2026 13.17
Sodelavka je komaj preživela. Par ur bi še ostala doma in je dr. ne bi rešili
Odgovori
0 0
PARTIZAN PEPE
17. 03. 2026 12.20
So imeli 14 dni prej cepljenje sigurno....
Odgovori
+1
4 3
Kimberley Echo
17. 03. 2026 12.16
Pri tej bolezni je % smrtnosti brez zdravljenja do 60%, ob zdravljenju pa do 15%. Skratka, zelo huda bolezen.
Odgovori
+5
5 0
soncarica84
17. 03. 2026 12.45
Mislim da redkokateri preziveli nima posledic te bolezni.
Odgovori
+1
1 0
daiči
17. 03. 2026 12.47
Ce si cepln ni nobenh posledic.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573