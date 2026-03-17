Zaradi meningitisa umrla 18-letna dijakinja in 21-letni študent

Univerzitetni študent in dijakinja 13. letnika (kar je pri nas primerljivo s 4. letnikom srednje šole) sta umrla po izbruhu invazivnega meningitisa v Kentu. Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je sporočila, da je bila med petkom in nedeljo na območju Canterburyja obveščena o 13 primerih bakterijske okužbe – invazivne meningokokne bolezni – z znaki in simptomi meningitisa in sepse, pri čemer sta po doslej znanih podatkih umrli dve osebi.
Univerza v Kentu je potrdila, da je bila ena od žrtev študent, ravnateljica Gimnazije kraljice Elizabete v Favershamu pa se je poklonila dijakinji 13. letnika z imenom Juliette.
Ravnateljica Amelia McIlroy je dejala: "Z veliko žalostjo potrjujemo izgubo Juliette, zelo ljubljene in cenjene članice naše šolske skupnosti." Juliette, ki je njihovo gimnazijo obiskovala sedem let, je opisala kot "neverjetno prijazno, obzirno in inteligentno".
V regiji narašča zaskrbljenost, saj je tretja šola potrdila, da je bil študent zaradi bolezni sprejet v bolnišnico, gre za Gimnazijo Simon Langton Grammar School for Boys (gimnazija Simona Langtona za dečke). Univerza v Kentu je zaradi okužb odpovedala izpite, poroča Independent.
UKHSA v sodelovanju z Nacionalno zdravstveno službo (NHS) organizira antibiotike za več študentov na območju Canterburyja kot "preventivni ukrep" po izbruhu. Potem ko je včeraj na stotine študentov stalo v vrsti za antibiotike pred Univerzo v Kentu, se je danes zjutraj pred centrom za cepljenje spet oblikovala vrsta. Dopisnica za Sky News je dejala, da je občutek kot pri epidemiji covida, saj vsi nosijo maske.
Poskušal je opozoriti na nevarnost
Potrti oče, ki je že januarja izgubil 18-letnega sina zaradi meningitisa, potem ko je mislil, da ima gripo, je povedal, da je poskušal opozoriti univerze na nevarnosti smrtonosne bolezni, lahko preberemo na Profimedia. Dejal je, da je bil zelo pretresen, ko je včeraj izvedel, da je študent Univerze v Kentu umrl med izbruhom v Canterburyju. Anthonyjev sin Aaron – študent športa in naravoslovja na Univerzi Liverpool John Moores – je umrl zaradi redkega seva meningitisa B 3. januarja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.