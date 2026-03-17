Zaradi meningitisa umrla 18-letna dijakinja in 21-letni študent

Univerzitetni študent in dijakinja 13. letnika (kar je pri nas primerljivo s 4. letnikom srednje šole) sta umrla po izbruhu invazivnega meningitisa v Kentu. Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je sporočila, da je bila med petkom in nedeljo na območju Canterburyja obveščena o 13 primerih bakterijske okužbe – invazivne meningokokne bolezni – z znaki in simptomi meningitisa in sepse, pri čemer sta po doslej znanih podatkih umrli dve osebi.

Univerza v Kentu je potrdila, da je bila ena od žrtev študent, ravnateljica Gimnazije kraljice Elizabete v Favershamu pa se je poklonila dijakinji 13. letnika z imenom Juliette.

Ravnateljica Amelia McIlroy je dejala: "Z veliko žalostjo potrjujemo izgubo Juliette, zelo ljubljene in cenjene članice naše šolske skupnosti." Juliette, ki je njihovo gimnazijo obiskovala sedem let, je opisala kot "neverjetno prijazno, obzirno in inteligentno".

V regiji narašča zaskrbljenost, saj je tretja šola potrdila, da je bil študent zaradi bolezni sprejet v bolnišnico, gre za Gimnazijo Simon Langton Grammar School for Boys (gimnazija Simona Langtona za dečke). Univerza v Kentu je zaradi okužb odpovedala izpite, poroča Independent.

UKHSA v sodelovanju z Nacionalno zdravstveno službo (NHS) organizira antibiotike za več študentov na območju Canterburyja kot "preventivni ukrep" po izbruhu. Potem ko je včeraj na stotine študentov stalo v vrsti za antibiotike pred Univerzo v Kentu, se je danes zjutraj pred centrom za cepljenje spet oblikovala vrsta. Dopisnica za Sky News je dejala, da je občutek kot pri epidemiji covida, saj vsi nosijo maske.