Dva smrtna primera meningitisa, ena od žrtev študent

Obe umrli osebi naj bi bili stari med 18 in 21 let. Tiskovni predstavnik Univerze v Kentu je potrdil, da je bil eden od njiju študent na univerzi. Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA) je o situaciji obvestila več kot 30.000 študentov, osebja in njihovih družin.

Meningitis se najpogosteje prenaša s kapljičnim načinom, torej s kašljanjem, kihanjem ali neposrednim stikom z izločki dihal okužene osebe. Bakterije ali virusi, ki povzročajo bolezen, se lahko širijo v tesnih stikih, zlasti v okoljih, kjer se veliko ljudi zbira skupaj, kot so šole, univerze, vojašnice ali javni prevozi. Zato je v takšnih okoljih pomembno upoštevati higienske ukrepe, kot je pogosto umivanje rok in izogibanje tesnim stikom z bolnimi osebami.

Meningitis je vnetje možganskih ovojnic, ki obdajajo možgane in hrbtenjačo. Najpogosteje ga povzročijo virusne ali bakterijske okužbe. Bakterijski meningitis je lahko zelo nevaren in hitro napredujoč, saj lahko povzroči resne zdravstvene težave, kot so poškodbe možganov, izguba sluha, težave z učenjem in celo smrt, če se ne zdravi takoj z antibiotiki. Virusni meningitis je običajno manj nevaren in pogosto mine sam od sebe, vendar lahko še vedno povzroči neprijetne simptome, kot so glavobol, vročina in otrdelost vratu.

Tiskovni predstavnik UKHSA je povedal, da so po izbruhu okužbe za nekatere študente na območju Canterburyja organizirali antibiotike in da še niso ugotovili, za kateri specifičen sev bolezni gre. V pismu UKHSA študentom in osebju Univerze v Kentu, ki so ga prejeli pri BBC-ju , piše, da bi morali ljudje, ki živijo in delajo v določenih blokih na kampusu, "nemudoma" prejeti antibiotike.

"Tesno sodelujemo z ekipami javnega zdravstva in smo v stiku z osebjem in študenti, da zagotovimo, da dobijo nasvete in podporo, ki jo potrebujejo," je zapisala univerza v izjavi. Po podatkih BBC-ja naj bi bil izbruh povezan z družabnim dogodkom v Canterburyju, ki se ga je udeležilo nekaj obolelih.

Strokovnjaki pri UKHSA opravljajo pogovore s prizadetimi, da bi ugotovili, katere tesne stike so imeli. Ti stiki so zaradi previdnostnih ukrepov že prejeli antibiotike. Simptomi meningitisa vključujejo visoko vročino, bruhanje in hud ter vse hujši glavobol, lahko pa povzročijo tudi smrtno nevarno sepso. Drugi značilni simptomi vključujejo izpuščaj, ki ne izgine, če nanj pritisnemo s kozarcem.

Trish Mannes, regionalna namestnica direktorja UKHSA za jugovzhod, je opozorila na nevarnost, da študenti simptome spregledajo, ker jih "zlahka zamenjajo z drugimi boleznimi, kot so hud prehlad, gripa ali celo alkoholni maček".

Meningitis lahko prizadene vsakogar, vendar je najpogostejši pri dojenčkih, majhnih otrocih, najstnikih in mladih odraslih.