Zaradi meningitisa v bolnišnici 11 otrok, najmlajši ima šest mesecev

Meningitis je vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzročajo virusi. Med najpogostejše simptome spadajo glavobol, povišana telesna temperatura, bruhanje, utrujenost in otrdelost vratu. Diagnoza se postavi s pomočjo analize likvorja, zaradi česar so bolniki v večini primerov hospitalizirani za spremljanje in zdravljenje.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da je virusni meningitis pogosto posledica okužb z enterovirusi, ki se prenašajo preko fekalno-oralne poti, kar pomeni, da se okužba pogosto širi zaradi slabe higiene rok.

Bolnišnica v Banjaluki sicer ne sprejema bolnikov s simptomi nevroinfekcije, ki so starejši od 15 let, saj se osredotočajo na zdravljenje otrok, zato ni povsem jasno, kaj se dogaja v odrasli populaciji.

Virusni meningitis običajno povzroči blage do zmerne simptome in ni tako nevaren kot bakterijski meningitis, ki je lahko usoden. Kljub temu so okužbe lahko resne, zlasti pri majhnih otrocih, zato je ključnega pomena hitro ukrepanje ob pojavu simptomov.

Zaradi povečanega števila primerov v regiji zdravniki poudarjajo, da je pomembno, da starši redno spremljajo zdravje svojih otrok in se po potrebi takoj posvetujejo z zdravstvenimi strokovnjaki, poroča avaz.ba. Hitro ukrepanje je ključno, da se preprečijo morebitni zapleti bolezni. Zdravniki tudi opozarjajo starše na pomembnost rednega umivanja rok pri otrocih in izogibanja stiku z bolnimi osebami, saj lahko to zmanjša tveganje za okužbo.