Zaradi množičnega izseljevanja na Hrvaškem ponujajo nepremičnine za 13 centov

Hrvaška občina Legrad je objavila razpis za prodajo nepremičnin, ki so v njenem lastništvu, in to za ceno ene kune oziroma 13 centov. Tisti, ki se na razpis prijavijo, morajo sicer izpolnjevati nekatere pogoje, kot so starost pod 40 let in najmanj srednješolska izobrazba.

Razpis, ki je objavljen na spletni strani občine Legrad, ki se nahaja v koprivniško-križevški županiji, poleg starosti in izobrazbe, navaja še pogoj, da gre za stanovalce občine, oziroma, da prijavitelji prijavijo svoje stalno bivališče v Legradu v roku treh let. Poleg tega pa mora vsaj eden od prijaviteljev imeti stalne dohodke, piše Slobodna Dalmacija. V primeru, da ne izpolnjujejo navedenih pogojev, a bi vseeno želeli pridobiti nepremičnino, pa morajo za eno od 19 nepremičnin odšteti med 600 in 13.500 evrov. V zadnjih 40 letih je Legrad izgubil polovico prebivalcev. Po zadnjem štetju jih tam živi le še 1218. FOTO: Wikipedia Za to potezo so se občinske oblasti odločile zaradi vse slabše demografske slike na severovzhodu hrvaške. "V sklopu izboljšanja demografije v naši občini, smo se odločili občanom ponuditi nepremičnine po ceni ene kune (0,13 evra). Seveda ob nekaterih pogojih, a najpomembneje je, da ljudje, ki kupijo nepremičnino, tudi ostanejo v naših krajih," je dejal župan Legrada Ivan Sabolić.