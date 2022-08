Zaradi množičnega pogina rib sprti nemški in poljski voditelji

Zaradi pogina na tisoče rib, ki so jih našli v reki Odri, so se sprli nemški in poljski voditelji. Čeprav vzrok za pogin še zmeraj ostaja neznan, je Nemčija poročala o visokih stopnjah pesticidov v drugi največji poljski reki. Poljska je to izjavo označila za "lažno novico" in dejala, da so ravni pesticidov v vodi pod mejno vrednostjo.

Strokovnjaki še naprej ugotavljajo, kaj je bilo krivo za pogin več kot 200 ton rib, ki so jih našli v reki Odri, ki teče ob meji med Nemčijo in Poljsko. Medtem so nemški predstavniki sporočili, da reka Odra vsebuje visoko raven pesticidov – to izjavo pa je poljski zunanji minister Zbigniew Rau označil za lažno novico, poroča portal Euronews.

icon-expand Zaradi množičnega pogina rib so se sprli nemški in poljski voditelji. Nemčija trdi, da ima reka Odra previsoko raven pesticidov, zaradi česar naj bi poginile ribe. Poljska te obtožbe zavrača. FOTO: AP

"Na Poljskem testiramo raven pesticidov v vodi. Ti so pod mejno vrednostjo in ne vplivajo na življenje rib ali drugih živalskih vrst v reki. Ne povezujemo jih s pogini," je zapisala poljska ministrica za podnebne spremembe in okolje Anna Moskwa. Vzorci iz vode so bili poslani tudi v češke, britanske in nizozemske laboratorije, zato pri preiskavi pomagajo tudi znanstveniki tudi teh držav.

icon-expand Smrad, ki se je širil od poginulih rib, naj bi bil tako močan, da so delavci, ki so odstranjevali ribe, med delom bruhali. FOTO: AP

Ti trenutno menijo, da je največ možnosti, da so ribe poginile zaradi strupenih alg ali pa zaradi kemičnega razlitja. Ta predvidevanja sicer še niso potrjena. Ker poljske oblasti želijo kar se da hitro priti do odgovorov, so ponudile 210.000 tisoč evrov nagrade vsakemu, ki ima informacijo o tem, kdo ali kaj je povzročilo okoljsko katastrofo v drugi največji reki države.