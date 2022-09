Zaradi močne turbulence pet potnikov v bolnišnico

Takoj ko je letalo zadela turbulenca, je kabinsko osebje o dogodku obvestilo kontrolni stolp. Ta je nato na letališče v Conakryju napotil krizno ekipo zdravnikov, gasilcev in varnostnega osebja. Ko je letalo model Airbus A330-200 pristalo, je zdravniško osebje pregledalo potnike in jih oskrbelo, v bolnišnico pa so prepeljali pet od skupno 134 potnikov. Kako resno so bili ti potniki poškodovani, javnosti ni znano, poroča časnik The Independent.