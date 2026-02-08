Naslovnica
Tujina

Zaradi močnega deževja v Maroku evakuirali na deset tisoče ljudi

Rabat, 08. 02. 2026 14.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Poplave v Maroku

V Maroku že nekaj dni močno dežuje, zaradi česar je moralo domove zapustiti več deset tisoč ljudi. Najhuje je prizadet sever države. Skupno je zaradi obilnih padavin po navedbah maroškega notranjega ministrstva prizadetih več kot 154.000 judi.

V kraju Ksar al-Kebir severovzhodno od prestolnice Rabat so morali zaradi naraščajoče vode na varno prepeljati večino prebivalcev. Na severu države je od sveta odrezanih več krajev, ker je reka Sebou prestopila bregove.

To so že druge obilne padavine s poplavami v zadnjih mesecih, potem ko se je severnoafriška država več let borila s sušo. Decembra lani je zaradi močnega deževja in poplav umrlo 37 ljudi.

