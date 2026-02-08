Zaradi močnega deževja v Maroku evakuirali na deset tisoče ljudi

V kraju Ksar al-Kebir severovzhodno od prestolnice Rabat so morali zaradi naraščajoče vode na varno prepeljati večino prebivalcev. Na severu države je od sveta odrezanih več krajev, ker je reka Sebou prestopila bregove.

To so že druge obilne padavine s poplavami v zadnjih mesecih, potem ko se je severnoafriška država več let borila s sušo. Decembra lani je zaradi močnega deževja in poplav umrlo 37 ljudi.