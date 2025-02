Zaradi močnega sneženja umrlo že 12 ljudi

Tri osebe so v zadnjih dveh tednih umrle v prefekturi Nigati, po dve v Fukušimi in Šimaneju ter po ena v prefekturi Jamagati, Tojami, Išikavi, Fukuiju in Naganu. Med 12 smrtnih žrtev zaradi močnega sneženja agencija za obvladovanje požarov in naravnih nesreč na Japonskem ni štela smrtnih žrtev, ki so bile posledice prometni nesreč.

Po navedbah oblasti v prefekturi Nigata so bile vse žrtve sneženja starejši moški, ki so skušali okoli svojih hiš odstraniti velike količine zapadlega snega. Ena oseba je medtem umrla po padcu s strehe, še ena pa naj bi umrla zaradi akutne bolezni.