Zaradi močnega vetra odpovedali okoli sto letov iz Londona

Kot je za BBC povedal letalski strokovnjak, naj bi odpovedi letov prizadele okoli 15.000 ljudi, pri okoli 80 od 100 letov pa je šlo za lete, ki jih izvaja letalska družba British Airlines.

Predstavniki letališča Heathrow so povedali, da so "zaradi vetra in omejitev zračnega prostora" morali odpovedati "majhno število letov". Potrdili so, da je bilo odpovedanih okoli sto letov. Z letališča sicer vsak dan vzleti okoli 650 letal.

V Irskem morju in ob škotski obali so zaradi vetra odpovedali tudi številne trajekte, vlaki v nekaterih delih Škotske pa vozijo z omejeno hitrostjo.

Rumena opozorila za močan veter naj bi bila v veljavi do 21. ure, sunki vetra pa naj bi dosegali hitrosti do 125 kilometrov na uro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vremenoslovci pri BBC napovedujejo, da se bo vreme izboljšalo v ponedeljek, vremenski vplivi pa naj bi bili v božičnem času minimalni.