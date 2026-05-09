Zaradi mundiala mehiški učenci prej na počitnice

Kasneje je predsednica Claudia Sheinbaum sicer zadeve nekoliko omilila in dejala, da je to zgolj predlog in ne še dokončna odločitev, poroča Deutsche Welle. A državni sekretar Mario Delgado je nedavno svojo odločitev znova potrdil. "Šolsko leto bomo končali 5. junija, ker se številne zvezne države že soočajo z visokimi temperaturami, poleg tega pa je tu še vprašanje svetovnega prvenstva," je njegovo izjavo povzela francoska tiskovna agencija Agence France-Presse.

Učenci v Mehiki FOTO: AP

Po načrtu bi se torej šolsko leto končalo 5. junija namesto 15. julija. Da bi ta izgubljeni čas nadomestili, oblasti razmišljajo, da bi začetek šolskega leta, ki je trenutno predviden za 31. avgust, premaknili na zgodnejši datum. "Zagotovljeno bo, da bodo izpolnjene vse zahteve učnega načrta in da bo akademski napredek vseh učencev ohranjen," je Delgado zapisal na omrežju X. Spremenjeni urnik naj bi sicer vplival le na učence javnih šol, ki predstavljajo približno 90 odstotkov vseh učencev v Mehiki. Zaradi te odločitve se je Delgado soočil s številnimi kritikami, predvsem pa jo obsojajo starši. "Uporaba svetovnega prvenstva Fifa kot argumenta za skrajšanje šolskega koledarja je nesprejemljiva. Izobraževanje naših otrok ne more biti žrtvovano zaradi športnega dogodka, ki bo potekal le v treh od 2500 občin v državi," je v izjavi sporočila Nacionalna zveza združenj staršev v Mehiki, ob tem pa dodala, da visoke temperature niso nič novega.