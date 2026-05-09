Tujina

Zaradi mundiala mehiški učenci prej na počitnice

Mexico City, 09. 05. 2026 12.09 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Učilnica

Mehiški učenci se veselijo. Šolo bodo namreč končali več kot mesec dni prej, je napovedal tamkajšnji minister za izobraževanje zaradi gostitve svetovnega prvenstva v nogometu in napovedanega hudega vročinskega vala. Z odločitvijo so zadovoljni učenci, starši pa malo manj, predvsem zaradi vpliva takšne odločitve na izobraževanje pa tudi zaradi nadomestnega varstva za otroke.

Kasneje je predsednica Claudia Sheinbaum sicer zadeve nekoliko omilila in dejala, da je to zgolj predlog in ne še dokončna odločitev, poroča Deutsche Welle. A državni sekretar Mario Delgado je nedavno svojo odločitev znova potrdil.

"Šolsko leto bomo končali 5. junija, ker se številne zvezne države že soočajo z visokimi temperaturami, poleg tega pa je tu še vprašanje svetovnega prvenstva," je njegovo izjavo povzela francoska tiskovna agencija Agence France-Presse.

Učenci v Mehiki
FOTO: AP

Po načrtu bi se torej šolsko leto končalo 5. junija namesto 15. julija. Da bi ta izgubljeni čas nadomestili, oblasti razmišljajo, da bi začetek šolskega leta, ki je trenutno predviden za 31. avgust, premaknili na zgodnejši datum.

"Zagotovljeno bo, da bodo izpolnjene vse zahteve učnega načrta in da bo akademski napredek vseh učencev ohranjen," je Delgado zapisal na omrežju X. Spremenjeni urnik naj bi sicer vplival le na učence javnih šol, ki predstavljajo približno 90 odstotkov vseh učencev v Mehiki.

Zaradi te odločitve se je Delgado soočil s številnimi kritikami, predvsem pa jo obsojajo starši. "Uporaba svetovnega prvenstva Fifa kot argumenta za skrajšanje šolskega koledarja je nesprejemljiva. Izobraževanje naših otrok ne more biti žrtvovano zaradi športnega dogodka, ki bo potekal le v treh od 2500 občin v državi," je v izjavi sporočila Nacionalna zveza združenj staršev v Mehiki, ob tem pa dodala, da visoke temperature niso nič novega.

Mehiko je trenutno namreč v primežu močnega vročinskega vala, pri katerem temperature v nekaterih delih države dosegajo 45 stopinj Celzija. Takšne razmere v Mehiki niso nenavadne, saj se vročina običajno začne umirjati julija.

Ciudad de Mexico, Monterrey in Guadalajara bodo gostili 13 tekem svetovnega prvenstva, vključno z otvoritveno tekmo v Ciudadu de Mexicu 11. junija. Predčasni zaključek šolskega leta bi lahko pomenil tudi manj prometa, saj bodo obiskovalci v času turnirja množično prihajali v državo.

mehika šolsko leto mundijal vročina

