Zaradi načrtovanja ugrabitve belgijskega ministra aretirali štiri osebe

Pred tem so v začetku minulega tedna pred ministrovim domom našli avtomobil z nizozemskimi registrskimi oznakami, v katerem so bili avtomatsko strelno orožje in dve plastenki bencina.

Zvezni tožilci so nato v soboto sporočili, da so okrepili Van Quickenbornovo varovanje. Medtem so na Nizozemskem v povezavi s primerom pridržali tri osebe, stare med 20 in 48 let, belgijske oblasti pa naj bi zahtevale njihovo izročitev. Dan pozneje so prav tako na Nizozemskem prijeli še četrtega osumljenca,.

"Moja družina in jaz smo na varnem. Naš boj proti organiziranemu kriminalu se nadaljuje z več kadri in sredstvi kot kdaj koli prej. Nikoli se ne bomo uklonili nasilju," je v soboto tvitnil Van Quickenborne.

Belgijski premier Alexander De Croo je dejal, da je grožnja popolnoma nesprejemljiva, in dodal, da se ne bodo pustili ustrahovati nikomur.

Podrobnosti grožnje sicer za zdaj ostajajo nejasne, preiskava okoliščin pa še poteka.

Belgija je v zadnjih tednih sprejela več ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. Med drugim je predstavila načrt, ki lokalnim oblastem daje večja pooblastila za boj proti nasilju.

Europol je lani objavil poročilo, v katerem je Belgijo in Nizozemsko navedel kot epicenter trga kokaina v Evropi. V letu 2021 so na primer v belgijskem pristaniškem mestu Antwerpen zasegli več kot 89 ton različnih drog.