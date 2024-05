Zaradi načrtovanja umora Zelenskega v Kijevu pridržali dva uradnika

"Preiskovalci protiobveščevalne in varnostne službe so preprečili načrte ruske varnostne službe FSB za umor predsednika Ukrajine in drugih predstavnikov vojaškega in političnega vodstva države," je na družbenih omrežjih zapisal SBU. Ob tem je poudaril, da so razbili mrežo ruskih agentov in pridržali dva ukrajinska polkovnika, ki naj bi Rusiji posredovala zaupne informacije.

Rusija si je po trditvah SBU prizadevala identificirati posameznike blizu varnostnikom Zelenskega, ki bi lahko ukrajinskega predsednika vzeli za talca in ga ubili.

Volodimir Zelenski je bil sicer po trditvah Kijeva od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 že večkrat tarča operacij ruskih obveščevalnih služb.