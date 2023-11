Zaradi nadlegovanja in sovražnega govora aretirali nekdanjega svetovalca Obame

Iz newyorške policije so sporočili, da so aretirali Stuarta Seldowitza, ki je nadlegoval prodajalca ulične hrane in mu grozil. Seldowitz, ki je sicer nekdanji svetovalec Obame, je v zadnjih dveh tednih večkrat prišel do kioska Egipčana in ga napadal s svojimi rasističnimi in islamofobnimi opazkami.

64-letni Stuart Seldowitz se sooča z več obtožbami, med drugim s sumom o hudem nadlegovanju, zalezovanju iz sovraštva, zalezovanju z namenom ustrahovanja in zalezovanju na delovnem mestu, je sporočila newyorška policija. Nekdanjega uradnika State Departmenta so po tem, ko so se na družbenih medijih razširili posnetki njegovih islamofobnih in rasističnih napadov ter sovražnega govora, v sredo aretirali. "24-letna žrtev je policiji povedala, da je oseba večkrat pristopila k njemu na njegovem delovnem mestu in je večkrat ob različnih datumih izražala protiislamske izjave, zaradi česar se je žrtev počutila ustrahovano in nadlegovano," so sporočili iz policije. Žrtev islamofobnih napadov je bil Egipčan Mohamed, ki je začel svojega nadlegovalca snemati, posnetki pa so nato zakrožili po družbenih omrežjih.

Na posnetkih je Seldowitz med drugim prodajalcu grozil, da bo uporabil svoje zveze v vladi in dal preveriti njegov status. Dejal je tudi, da ga bo prijavil egiptovski tajni policiji, ki ji v arabščini pravijo Muhabarat. "Muhabarat bo v Egiptu našel tvoje starše. Ima tvoj oče rad svoje nohte? Izpulili mu jih bodo, enega za drugim," je z nasmeškom na obrazu grozil prodajalcu in celo nakazal, kako bodo to storili. Slednji ga je, kot je razvidno iz posnetkov, večkrat prosil, naj odide. Prav tako mu je večkrat rekel, da ne govori dobro angleško, nakar mu je Seldowitz "svetoval", naj se nauči, ker da mu bo to pomagalo, ko ga deportirajo v Egipt in bodo obveščevalne agencije želele z njim opraviti intervju. 64-letnik je Egipčana obtožil, da je terorist in da podpira Hamas. "Podpiraš pobijanje majhnih otrok," mu je Seldowitz očital v enem od posnetkov. Prodajalec pa mu je odgovoril: "Vi ubijate otroke, ne jaz." Nekdanji svetovalec Obame pa je dejal:"Veš kaj, če smo ubili 4000 palestinskih otrok, to še vedno ni dovolj."

Z videoposnetkov je razvidno, da se prodajalec ni želel zapletati v besedni spopad z njim, a se kljub temu moški ni umaknil in ga je z nasmeškom na obrazu še naprej žalil. Žaljive komentarje je namenil tudi islamskemu poslancu Mohamedu, za sveto knjigo Koran pa je dejal, da jo ljudje uporabljajo namesto toaletnega papirja. Mohamed Attia, generalni direktor zagovorniške skupine Street Vendor Project, ki zastopa ulične prodajalce v New Yorku, je za CNN povedal, da je Seldowitz s svojim nadlegovanjem uličnega prodajalca začel 8. novembra. V zadnjih dveh tednih pa se je večkrat ustavil pri kiosku, v katerem dela Egipčan, in ga žalil ter ustrahoval. Včasih je to počel tudi večkrat v enem dnevu.

icon-expand Kiosk z ulično hrano, v katerem dela Egipčan FOTO: Profimedia

Še pred aretacijo je sicer Seldowitz za New York Times komentiral posnetke. Dejal je, da je prodajalca preprosto vprašal, ali je Egipčan, in da naj bi ga napadel po tem, ko naj bi prodajalec med pogovorom izrazil podporo Hamasu. Na posnetkih ni slišati, da bi prodajalec kdaj koli omenil Hamas. Tudi Attia je zanikal te trditve, saj pravi, da prodajalec ne govori dobro angleško, zato se ne zapleta v pogovore s svojimi strankami, kaj šele, da bi začel globoke razprave o vojni med Izraelom in Hamasom. "Mohamed mi je rekel, da ne ve, kako naj mu odgovori oziroma kaj naj reče moškemu, zato je izbral najbolj varno pot in možakarja prosil, naj odide," je Attia povedal za CNN. Novi posnetki, ki kažejo še več njegovih verbalnih napadov Na družbenih omrežjih pa se pojavljajo novi videoposnetki, ki so nastali na drugih lokacijah in iz katerih je razvidno, da ni nadlegoval le 24-letnika. V spodnjem posnetku lahko slišimo, kako neznanega prodajalca sprašuje: "Kako se počutite kot kriminalec? Odgovorite na moje vprašanje." Sodeč po pripisu ob videu, ki kroži po omrežju X, je bil tarča tega nadlegovanja nek drug prodajalec.

Tarča njegovih rasističnih napadov pa niso le muslimani in Arabci, pač pa se je v enem od posnetkov verbalno znesel tudi nad Rusinjo. "Je to tvoja sodelavka, vlačuga? Da vidim, ali ve. Mogoče bi lahko. Mogoče bo govorila z mano. Ali si ti ena od Putinovih prostitutk?" ga je slišati na posnetku. Nič hudega slutečo prodajalko, ki ga prosi, naj gre domov, nato zaslišuje, če je ponosna na svojo državo, ki pobija nedolžne ženske in otroke v Ukrajini.

64-letnik pravi, da mu je žal Seldowitz je sicer šele po tem, ko se je soočil s posledicami svojih dejanj, za newyorški City & State dejal, da mu je žal, da je ravnal tako, kot je. "Obžalujem, da se je to zgodilo in mi je žal. Vendar, veste, v trenutku razburjenja sem rekel stvari, ki jih verjetno ne bi smel," je komentiral posnetke, ki jih je posnel Egipčan. "Komentarji, ki niso leteli na prodajalca in bi jih lahko razlagali kot napade na muslimane ali Američane arabskega rodu in podobno, verjetno niso bili primerni," je v torek povedal za televizijo WNBC. "Moji komentarji, s katerimi sem ga obsodil zaradi njegove podpore terorizmu – za te pa menim, da so bili primerni," je še dejal dan, preden so ga aretirali. Seldowitz je bil v administraciji nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame zaposlen kot direktor direktorata za Južno Azijo pri Nacionalnem varnostnem svetu. Javnost pa je ob razkritju njegovih islamofobnih in rasističnih napadov razburilo dejstvo, da je delal tudi kot višji politični uradnik v Uradu za izraelsko-palestinske zadeve pri ameriškem zunanjem ministrstvu. Nazadnje pa je delal kot vodja zunanjih zadev v newyorškem lobističnem podjetju Gotham Government Relations, a so po objavi posnetkov iz podjetja sporočili, da so prekinili vse stike s Seldowitzem. Prav tako so umaknili njegovo podstran na spletni strani podjetja, poroča CNN. "Gotham Government Relations je prekinil vse povezave s Stuartom Seldowitzem, posameznikom, ki že leta ni prispeval k našemu delu," piše v izjavi na spletni strani skupine, ki ima svoj sedež v New Yorku. "Posnetki kažejo njegova dejanja, ki so podla, rasistična in pod dostojanstvom meril, ki jih gojimo v našem podjetju," so še zapisali po poročanju CNN. "Združene države nedvomno nasprotujejo kakršnemu koli rasističnemu ali diskriminatornemu govoru," pa so incident za Reuters komentirali v ameriškem zunanjem ministrstvu. Po drugi strani pa so številni Newyorčani izkazali svojo podporo napadenemu uličnemu prodajalcu. Pred njegovim kioskom se je namreč v torek vila dolga vrsta ljudi, ki so ga prišli podpret z nakupom hrane.

