Zaradi najdbe neeksplodirane bombe v Parizu ustavljen železniški promet

Na najprometnejši železniški postaji v Parizu, ki jo dnevno obišče več kot 600.000 ljudi, so do nadaljnega prekinili vse povezave. Med deli na tirih na območju Saint-Denis so namreč delavci ponoči odkrili neksplodirano bombo iz časa 2. svetovne vojne. Kdaj in kako jo bodo odstranili, še ni jasno.