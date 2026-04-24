Tujina

Zaradi namernega prenosa HIV in več posilstev obsojen na dosmrtni zapor

Newcastl, 24. 04. 2026 10.57

Avtor:
L.M.
Adam Hall

Sodišče v Newcastlu je 43-letnega Adama Halla obsodilo na dosmrtni zapor zaradi več posilstev ter zavestnega in namernega prenašanja virusa HIV na več partnerjev, med katerimi so bili tudi mladoletniki.

43-letnega Adama Halla so obsodili zaradi namernega prenosa virusa HIV in več posilstev. Sodišče je ugotovilo, da je več let zavestno imel nezaščitene spolne odnose, ne da bi partnerjem razkril svojo okužbo, v nekaterih primerih pa je do odnosov prišlo tudi brez privolitve druge osebe. Hall je bil spoznan za krivega sedmih povzročitev hudih telesnih poškodb in petih posilstev, navaja britanski The Independent.

Svoje žrtve je spoznaval v barih na območju Newcastla in prek aplikacije Grindr. Tarče so bili predvsem mlajši moški in mladoletniki, najmlajša žrtev je bila stara 15 let. Nekateri so za okužbo izvedeli šele po zdravstvenem testiranju, eden celo takoj po prihodu iz šole.

Halla so z virusom HIV diagnosticirali že leta 2010 in je sprva jemal terapijo, ki zmanjšuje nalezljivost. Pozneje zdravljenja ni več dosledno upošteval, kljub jasnim opozorilom zdravstvenih delavcev. Med letoma 2016 in 2023 je nadaljeval z nevarnim vedenjem, pri čemer je po presoji sodišča ravnal namerno in zavedno.

Testiranje na okužbo s HIV
FOTO: Shutterstock

Tožilstvo je poudarilo, da je Hall dobro razumel posledice svojih dejanj in kljub temu vztrajal, kar je povzročilo trajne zdravstvene in psihične posledice za žrtve. Sodnik ga je pred obsodbo na dosmrtno zaporno kazen z najmanj 23 leti in 42 dnevi označil za nevarnega.

Glavna inšpektorica je opozorila, da bi lahko obstajale še druge osebe, ki so bile z njim v stiku, saj je potoval po različnih delih Anglije, poroča The Independent. Zdravstvene oblasti ob tem poudarjajo, da so zdravstvene službe pripravljene nuditi podporo vsem, ki jih skrbi morebitna izpostavljenost in so bili v stiku s Hallom.

HIV posilstvo obsodba Velika Britanija

Spletna prevara: Ženska goljufom izročila več kot 90.000 evrov

Slepi potnik v Zagrebu: zavitega okoli platišča našli slepca

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Belištumf
24. 04. 2026 12.34
da greš otroka okužit...zver..
Greznica
24. 04. 2026 12.16
Pri nas smo imeli isti primer Matej Groznik / Matejchy, obsojen na 8 let zapora poleg tega pa še imel razne mučke - več info pa google in ime
špaget
24. 04. 2026 12.15
Če bi bil rjav, bi se lahko zagovarjal, da še ne pozna evropske kulture
jedupančpil
24. 04. 2026 12.14
inekcija pa spat
Doping 4321
24. 04. 2026 11.59
Prciguz teraj to
Wolfman
24. 04. 2026 11.52
Pol brat od Bibija mogoče?
NeXadileC
24. 04. 2026 11.48
A zaradi tega, da so HIV in Covid spustili med nas vse, mRNA da ne omenjam, ni še odgovarjal nihče!?
bu?e24 1
24. 04. 2026 12.08
Tud menangitis med klopi so v 60 nardil
Kimberley Echo
24. 04. 2026 11.38
Potemtakem bo imel v zaporu mir pri tuširanju, čeprav zaporniki ponavadi ne tolerirajo posilstev na prostosti.
suleol
24. 04. 2026 11.32
kar naj ga tam širi zdaj
Uporabnik1888402
24. 04. 2026 11.12
Spet primer tujca, ki razgraja po Evropi ...
Protoc
24. 04. 2026 11.16
Tale izgleda kot iz tel aviva
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake
zadovoljna
Portal
V srebrni mini obleki je dvignila temperaturo
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Dnevni horoskop: Biki bodo umirjeni, komunikacija dvojčkov bo sproščena
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Modni kos, ki se vsako pomlad vrne v ospredje
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
Slovenska podjetnica o tem, kako je s prijateljico sprejela pomembno odločitev
vizita
Portal
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Koliko korakov na dan je res dovolj? Odgovor vas bo presenetil
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
Preprost zajtrk, ki lahko uravnava sladkor v krvi in zmanjša lakoto
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
''Tukaj ste z razlogom in veste, zakaj ste prišli''
cekin
Portal
Znamenja, ki običajno obogatijo tik pred upokojitvijo
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Zakaj vse več ljudi izbira ta račun za svoj denar?
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Manj odpadkov, več denarja: Praktični triki za vašo kuhinjo
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
moskisvet
Portal
Je Ajdovska deklica res izginila? Vse o znameniti skali na gori Prisojnik
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Tako razkošno po koncu zveze: bivša žena nekdanjega dinamovca uživa kot še nikoli prej
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
Skrivnost razrešena: kaj je v resnici zlata krogla z dna oceana?
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
To o vas razkriva barva avta, ki ga vozite
dominvrt
Portal
Naravno izboljšanje tal: rastline, ki obogatijo prst brez gnojil
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Zakaj psi spomladi bruhajo: kdaj je to normalno in kdaj nevarno
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Slavna manekenka posvojila kužka in mu nadela ljubko ime
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
okusno
Portal
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
