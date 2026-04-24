Zaradi namernega prenosa HIV in več posilstev obsojen na dosmrtni zapor

43-letnega Adama Halla so obsodili zaradi namernega prenosa virusa HIV in več posilstev. Sodišče je ugotovilo, da je več let zavestno imel nezaščitene spolne odnose, ne da bi partnerjem razkril svojo okužbo, v nekaterih primerih pa je do odnosov prišlo tudi brez privolitve druge osebe. Hall je bil spoznan za krivega sedmih povzročitev hudih telesnih poškodb in petih posilstev, navaja britanski The Independent.

Svoje žrtve je spoznaval v barih na območju Newcastla in prek aplikacije Grindr. Tarče so bili predvsem mlajši moški in mladoletniki, najmlajša žrtev je bila stara 15 let. Nekateri so za okužbo izvedeli šele po zdravstvenem testiranju, eden celo takoj po prihodu iz šole.

Halla so z virusom HIV diagnosticirali že leta 2010 in je sprva jemal terapijo, ki zmanjšuje nalezljivost. Pozneje zdravljenja ni več dosledno upošteval, kljub jasnim opozorilom zdravstvenih delavcev. Med letoma 2016 in 2023 je nadaljeval z nevarnim vedenjem, pri čemer je po presoji sodišča ravnal namerno in zavedno.