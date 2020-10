Zaradi napačne uporabe naprave bodo več kot 200 ljudi testirali na HIV

Merilniki sladkorja, s katerimi se iz konice prsta vzame majhen vzorec krvi, so sicer namenjeni večkratni uporabi, vendar le, ko jih uporablja samo ena oseba. Čeprav po vsaki uporabi zamenjamo iglo, lahko v napravi ostanejo mikroskopske sledi krvi, kar ustvarja sicer majhno, pa vendarle, klinično tveganje za kontaminacijo in okužbo.

Merilnik za glukozo so v avstralski zvezni državi Viktoriji na več različnih ljudeh uporabljali v enem izmed karanteni namenjenih hotelov med 29. marcem in 20. avgustom. 243 ljudi bodo tako testirali na hepatitis B in C ter HIV. Državna agencija za kakovost in varnost zdravstvenega varstva Safer Care Victoria je javnosti zagotovila, da sicer ne obstaja nevarnost, da bi z napravami širili covid-19, saj se bolezen ne prenaša po krvi.

Trenutno ni znakov, da bi bil kdo okužen

Tiskovni predstavnik agencije je v izjavi dejal, da so identificirali 243 ljudi, na katerih so v omenjenem časovnem obdobju za testiranje uporabljali isto napravo, in da jih bodo v kratkem tudi kontaktirali. "Iz varnostnih razlogov bomo poklicali tudi vse, ki so v tistem obdobju zaradi zdravstvenega stanja morda uporabili napravo," je dejal.

"Iz Safer Care Victoria so sporočili, da je prišlo do klinične napake, ki se je sicer zgodila že nekaj časa nazaj. Verjetnost okužbe je sicer zelo majhna, vendar ne smemo tvegati. Ustrezno jih moramo spremljati in prav to tudi počnemo," je v torek na novinarski konferenci dejal premier Daniel Andrews.

Minister za zdravje Martin Foley je dejal, da trenutno ni znakov, da bi bil kdo okužen, kršitve pa so konec avgusta odkrile in prijavile medicinske sestre v bolnišnici Alfred. Povedal je, da sta nato Safer Care Victoria in vladna agencija za zdravstvene storitve v nekaj tednih pregledala 28.000 zdravstvenih kartotek, da bi našli vse, ki bi lahko bili potencialno ogroženi.

"Poudariti moram, da je, v skladu z vsemi kliničnimi nasveti, zelo, zelo majhna možnost za navzkrižno kontaminacijo, toda zaradi previdnosti Safer Care Victoria in Alfred ravnata pravilno," je rekel. Dodal je še, da so stik že vzpostavili s 141 ljudmi, od tega so jih 71 že testirali, okužen ni bil nihče.

Izvršna direktorica organizacije Safer Care VictoriaAnn Maree Keenan je dejala, da bo "opravljen popoln pregled glede tega, kako in zakaj je prišlo do napačne uporabe te naprave". Dodala je, da je testiraje ljudi, ki so bili v hotelski karanteni, trenutno njihova največja prioriteta. "Klinično tveganje je majhno. A če vas skrbi, da ste opravili ta test, in vas še nismo kontaktirali, nas pokličite,"je dejala.

Naprave za merjenje sladkorja v krvi najpogosteje uporabljajo ljudje s sladkorno boleznijo, toda sladkorni bolniki imajo po navadi s sabo svoje pripomočke. V organizaciji smo bolj zaskrbljeni zaradi uporabe naprave pri nosečnicah, ljudeh, ki so se onesvestili, ali ljudeh, ki so se med bivanjem v hotelski karanteni nasploh slabo počutili in so jim zato izmerili sladkor v krvi, je še pojasnila.