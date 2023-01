Zaradi napada morskih psov na delfina v Sydneyju zaprli plažo

V soboto zjutraj sta na eni izmed plaž v Sydneyju vsaj dva morska psa napadla delfina. Delfin je zaradi hudih poškodb na repu in boku kmalu po napadu poginil. Ob tem je Jools Farrell iz organizacije za reševanje in raziskovanje kitov in delfinov v Avstraliji dodala, da vzroka smrti delfina zaenkrat še ne morejo potrditi, saj morajo najprej opraviti obdukcijo. Pojasnila je, da je možno, da je bil delfin bolan že pred napadom.

Zaradi napada so plažo zaprli. "Reševalci so plavalce iz vode odstranili, veliki deskarski dogodek pa je bil prekinjen. S posnetkov, ki ga je posnel dron, je razvidno, da je bilo na območju opaženih več morskih psov," so sporočili z deskarske zveze.