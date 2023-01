Zaradi napada severnega medveda na Aljaski umrla ženska in deček

Po vasici Wales s 150 prebivalci se je včeraj popoldan sprehajal severni medved, so sporočili z zvezne lovske zveze. Povedali so, da je medtem napadel dve osebi, in sicer žensko ter dečka. V napadu, ki se je zgodil ob 14.30, sta zaradi poškodb oba umrla. Njune identitete in točne starosti policija ni razkrila, piše AP.

"Po doslej zbranih podatkih je severni medved po vasi lovil več meščanov, napadel pa dve osebi. Obe sta umrli," so zapisali. Med napadom na prebivalca so lovci medveda ustrelili.

V zvezni državi v povprečju 3,8 napada letno

Napadi severnih medvedov na Aljaski so sicer redki. Zadnji smrtonosni v okolici vasice Wales se je zgodil leta 1990, ko je medved smrtno ranil moškega. Takrat so znanstveniki ugotovili, da je bil kosmatinec močno podhranjen. Od leta 2000 do leta 2017 so sicer v tej ameriški zvezni državi zabeležili 66 napadov severnega medveda.

V zadnjih desetletjih se je njihov habitat na Aljaski močno spremenil, predvsem zaradi taljenja ledu. S krčenjem življenjskega prostora pa se možnost napada zvišuje, še opozarjajo geologi in biologi.