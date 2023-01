Zaradi napake na računalniškem sistemu v ZDA preloženi vsi leti

Zaradi napake na računalniškem sistemu so v Združenih državah Amerike zamaknjeni ali odpovedani vsi leti, je sporočila Zvezna uprava za letalstvo. Več ljudi se je zaradi zamud že oglasilo na družbenih omrežjih. Po zadnjih podatkih je bilo zaradi napake preloženih ali odpovedanih več kot 1162 letov. Nekatere funkcije sistema naj bi že delovale.

icon-expand Iz ameriških tal se že več kot tri ure ni dvignilo nobeno letalo FOTO: AP

Vsi leti v Združenih državah Amerike, tako notranji kot zunanji, so za nedoločen čas odloženi, je sporočila ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA). Napako na računalniškem sistemu uprave že odpravljajo. Kot poročajo jezni potniki, pa naj bi bila letala prizemljena že več kot tri ure. Kot pa pravijo na FFA, razlog napake ni znan. So pa pa še sporočili, da je moten zračni promet širom cele države. "Ob prenovitvi bomo sistem pogosteje posodabljali," so tudi dejali na FAA. Nekateri leti so prestavljeni, drugi pa odpovedani, še piše SkyNews. Ob 13. uri po našem času so sporočili, da nekatere funkcije sistema že delujejo, a da delovanje sistema ostaja omejeno.

Skupaj naj bi napaka vplivala na urnike 1162 letov, še 94 jih je bilo odpovedanih. Potniki ogorčeni: 'To bo dolg dan' Potniki, ki pa bi morali v zadnjih dveh urah pristati ali poleteti proti ZDA pa so ogorčeni. "Moraš imeti rad trenutke, ko zakupiš let ob šesti uri zjutraj, da bi se izognil zamudam, potem pa se zaradi nacionalne napake v sistemu FAA tvoje potovanje vseeno zamakne. To bo dolg dan," je zapisala uporabnica Adele.

Drugemu uporabniku so prestavili let iz Francije v Ameriko. "Sem na letališču Charles de Gaulle v Parizu. Letalska družba nas je ravnokar obvestila, da je v računalniškem sistemu FAA prišlo do napake, zato nihče ne leti v Ameriko," je zapisal.

