Zaradi napake v ceni porche panamera na Kitajskem le 18.300 evrov

Edino vozilo po redni ceni so prodali z manjšim popustom

Tiskovni predstavnik proizvajalca avtomobilov je dejal, da je oglas "vseboval resno napako v prodajni ceni," in da so ga zato takoj umaknili. Razložil je, da je bilo v prodajalni na Kitajskem prav tako na zalogi le eno vozilo, ki so ga nato prodali prvemu ponudniku po redni ceni, a z nižjim popustom. "Glede zneska smo se dogovorili," so zapisali.

"Drugim ponudnikom smo se individualno opravičili in jim razložili, da je prišlo do napake," je dejal predstavnik Porscheja. Tistim, ki so kavcijo za vozilo že nakazali, so denar vrnili.

A če so bili nekateri z opravičilom zadovoljni, ga drugi niso sprejeli. Pojavila so se tudi ugibanja, če je porsche to storil z namenom promocije. "Podjetje je izjemno neodgovorno," so se tudi vrstili komentarji.

Med kritikami je slišati tudi nezadovoljstvo Kitajca, ki trdi, da je bil on tisti, ki je prvi izstavil ponudbo za nakup, a da jo je kasneje zaradi povišanja cene na tržno moral preklicati. Le s ponujenim manjšim popustom si avtomobila namreč mogel privoščiti.