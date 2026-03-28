Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanski park zaradi nasilja evtanaziral celoten volčji trop

Canterbury, 28. 03. 2026 11.27 pred 40 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Volčji trop

V parku za divje živali v jugovzhodni Angliji so evtanazirali celoten volčji trop, potem ko se je dinamika skupine porušila, kar je privedlo do stopnjevanja nasilja. Odina, Nuna, Minimusa, Tiberiusa in Maximusa smo evtanazirali, da bi preprečili njihovo nadaljnje trpljenje, trdijo zaposleni, medtem ko obiskovalci parka pozivajo k neodvisni preiskavi.

V parku Wildwood, ki se nahaja v bližini mesta Canterbury, so pojasnili, da so odločitev o evtanaziji sprejeli, potem ko z drugimi ukrepi niso uspeli ustaviti spopadov med volkovi. V enem od zadnjih incidentov so namreč trije volkovi utrpeli smrtno nevarne poškodbe.

"Našim skrbnikom je zelo mar za živali in storili so vse, kar so lahko, da bi našli pot naprej," je za CNN pojasnil Paul Whitfield, direktor organizacije Wildwood Trust.

"Volkovi so zelo socialne živali, ki živijo v kompleksnih družinskih strukturah, in ko se ta dinamika poruši, se lahko povečajo konflikti in zavračanje. V tem primeru je to privedlo do nenehnih skrbi za dobrobit in nesprejemljivega tveganja za resne poškodbe," je nadaljeval. "Evtanazije se nikoli ne jemlje zlahka, a pri odgovorni oskrbi živali je včasih lahko to najbolj humana možnost, ko dobrobiti živali ni več mogoče zagotoviti," je še dodal Whitfield.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ker volkovi živijo v tesnih stikih s svojim tropom, bi njihovo dolgotrajno zadrževanje v izolaciji ali ločenem okolju povzročilo več skrbi za dobrobit živali, pravijo v parku.

Odločitev, da park evtanazira celoten volčji trop, je sicer sprožila kritike med obiskovalci, nekateri so pozvali k neodvisni preiskavi.

V parku so v odzivu na slabo voljo obiskovalcev zapisali, da se zavedajo, da je novica marsikoga globoko pretresla, a da so odločitev sprejeli po "previdnem in obsežnem posvetovanju z vodilnimi strokovnjaki".

Evtanazija pri živalih se sicer lahko izvede zaradi različnih razlogov. Lani so denimo v Avstraliji evtanazirali 90 kitov, ki so nasedli na plaži na Tasmaniji. Julija lani pa je nemški živalski vrt kljub protestom usmrtil 12 pavijanov, ker ni imel dovolj prostora za njihovo nastanitev in jim ni mogel najti alternativnega bivališča.

volkovi evtanazija velika britanija

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
28. 03. 2026 12.07
SD ..in korupcija , podobno
Odgovori
0 0
York
28. 03. 2026 12.00
Kdaj se bodo živali odločile, da evtanazirajo dobršen del pripadnikov plemena homo sapiens, ki ogroža floro in favno na celotnem Planetu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615