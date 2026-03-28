Britanski park zaradi nasilja evtanaziral celoten volčji trop

V parku Wildwood, ki se nahaja v bližini mesta Canterbury, so pojasnili, da so odločitev o evtanaziji sprejeli, potem ko z drugimi ukrepi niso uspeli ustaviti spopadov med volkovi. V enem od zadnjih incidentov so namreč trije volkovi utrpeli smrtno nevarne poškodbe.
"Našim skrbnikom je zelo mar za živali in storili so vse, kar so lahko, da bi našli pot naprej," je za CNN pojasnil Paul Whitfield, direktor organizacije Wildwood Trust.
"Volkovi so zelo socialne živali, ki živijo v kompleksnih družinskih strukturah, in ko se ta dinamika poruši, se lahko povečajo konflikti in zavračanje. V tem primeru je to privedlo do nenehnih skrbi za dobrobit in nesprejemljivega tveganja za resne poškodbe," je nadaljeval. "Evtanazije se nikoli ne jemlje zlahka, a pri odgovorni oskrbi živali je včasih lahko to najbolj humana možnost, ko dobrobiti živali ni več mogoče zagotoviti," je še dodal Whitfield.
Ker volkovi živijo v tesnih stikih s svojim tropom, bi njihovo dolgotrajno zadrževanje v izolaciji ali ločenem okolju povzročilo več skrbi za dobrobit živali, pravijo v parku.
Odločitev, da park evtanazira celoten volčji trop, je sicer sprožila kritike med obiskovalci, nekateri so pozvali k neodvisni preiskavi.
V parku so v odzivu na slabo voljo obiskovalcev zapisali, da se zavedajo, da je novica marsikoga globoko pretresla, a da so odločitev sprejeli po "previdnem in obsežnem posvetovanju z vodilnimi strokovnjaki".
Evtanazija pri živalih se sicer lahko izvede zaradi različnih razlogov. Lani so denimo v Avstraliji evtanazirali 90 kitov, ki so nasedli na plaži na Tasmaniji. Julija lani pa je nemški živalski vrt kljub protestom usmrtil 12 pavijanov, ker ni imel dovolj prostora za njihovo nastanitev in jim ni mogel najti alternativnega bivališča.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.