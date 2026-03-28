Britanski park zaradi nasilja evtanaziral celoten volčji trop

V parku Wildwood, ki se nahaja v bližini mesta Canterbury, so pojasnili, da so odločitev o evtanaziji sprejeli, potem ko z drugimi ukrepi niso uspeli ustaviti spopadov med volkovi. V enem od zadnjih incidentov so namreč trije volkovi utrpeli smrtno nevarne poškodbe.

"Našim skrbnikom je zelo mar za živali in storili so vse, kar so lahko, da bi našli pot naprej," je za CNN pojasnil Paul Whitfield, direktor organizacije Wildwood Trust.

"Volkovi so zelo socialne živali, ki živijo v kompleksnih družinskih strukturah, in ko se ta dinamika poruši, se lahko povečajo konflikti in zavračanje. V tem primeru je to privedlo do nenehnih skrbi za dobrobit in nesprejemljivega tveganja za resne poškodbe," je nadaljeval. "Evtanazije se nikoli ne jemlje zlahka, a pri odgovorni oskrbi živali je včasih lahko to najbolj humana možnost, ko dobrobiti živali ni več mogoče zagotoviti," je še dodal Whitfield.