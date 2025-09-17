Zaradi nasilnih protestov iz Machu Picchuja evakuirali 1600 turistov

Po tem ko so se protesti sprevrgli v spopade s policijo, oblasti v Peruju hitijo evakuirati turiste tudi iz znamenitega Machu Picchuja. Koliko obiskovalcev ostaja 'ujetih' na svetovno znani arheološki lokaciji, sicer ni točno znano, nekateri tuji mediji pa navajajo, da jih je ob glavnem izhodišču gorskega grebena še vedno skoraj tisoč. Protesti so izbruhnili po dolgotrajnih sporih zaradi podeljevanja novih koncesij prevoznikom do zgodovinskega središča. Domačini namreč zahtevajo, da prevoze do Machu Picchuja po treh desetletjih prevzame drugo podjetje.

Perujske oblasti so včeraj z območja Machu Picchuja, svetovno znanega arheološkega najdišča iz 15. stoletja, evakuirale približno 1600 turistov. Evakuacije prihajajo po demonstracijah, ki so se sprevrgle v spopade s policijo.

Med drugim dnem blokade edine železniške proge, ki vodi do znamenite inkovske citadele, so zjutraj najprej evakuirali 1400 oseb, zvečer pa nato še 156. Oblasti v Peruju sicer ne navajajo števila obiskovalcev, ki so še vedno ujeti na območju Aguas Calientesa – glavnega izhodišča za vzpon na gorski greben, a naj bi se številka po informacijah tujih medijev gibala okoli 900. Machu Picchu, ki je od leta 1983 na seznamu svetovne dediščine, po uradnih podatkih v povprečju dnevno obišče 4500 ljudi, od katerih je velika večina tujih turistov.

Štirinajst policistov poškodovanih

Železniški promet do citadele je bil v ponedeljek prekinjen, potem ko so protestniki na več odsekih proge tire blokirali z kamenjem in drevesnimi debli, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal policijski vir. Intervencija v noči s ponedeljka na torek je omogočila evakuacijo turistov, preden so protestniki znova blokirali promet. Perujska policija je v izjavi za javnost ob tem sporočila, da je v spopadih poškodovanih tudi 14 policistov, po tem ko so skušali omogočiti čiščenje prog. Protestniki naj bi se nanje spravili s "topimi predmeti", poroča Le Monde. Umik preostalih obiskovalcev je bil nato prekinjen, turisti pa novinrjem AFP na terenu prepovedujejo, da so jim oblasti predlagale, naj se za nekaj ur sprehodijo, preden jim bodo uredili nadomestni prevoz z avtobusi ali kakšnim drugim prevoznim sredstvom. "V mojem primeru to ne pride v poštev, ker je žena noseča," je dejal obiskovalec iz Čila Miguel Salas.

