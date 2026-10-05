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Zaradi nasilnih protestov zaprtih 500 šol: 'To je brez primere'

Pariz, 05. 10. 2026 08.14 pred 21 minutami 2 min branja 14

Avtor:
STA M.S.
Nasilje v Franciji

Po vsej Franciji bo zaradi vala dijaških protestov danes popolnoma ali delno zaprtih med 400 in 500 srednjih šol, saj varnostni pogoji v številnih šolah niso izpolnjeni, je sporočil francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol.

Zaprtje šol je po besedah Edouarda Geffrayja predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za torek. S poukom naj bi nato postopoma in delno nadaljevali.

Francoski minister je ob tem v nedeljo še sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85 odstotkov mladoletnikov.

"Aktivisti, zlasti tisti s skrajne levice, so se infiltrirali v dijaško gibanje, ga prevzeli od dijakov in spodbujajo skrajno nasilje," je zatrdil minister. Dodal je, da razmere predstavljajo tveganje za vse, poškodovanih pa je bilo že 78 šolskih delavcev. Gre za stanje brez primere, je dejal. "Bili so namerna tarča samo zato, ker so zaposleni v sistemu javnega šolstva".

V nedeljo so v južnem mestu La Ciotat pridržali 16-letnika zaradi napada na učitelja. 59-letnega učitelja so v petek med protesti udarili in polili z bencinom. Prejšnji teden so v Belfortu na vzhodu Francije posneli skupino mladostnikov, kako pretepajo policista, ki je ležal na tleh. Aretirali so dva mladeniča – bolgarska državljana, stara 15 in 17 let – ki sta zdaj v preiskavi zaradi suma hudega nasilja.

V soboto pa so v Marseillu aretirali 15-letnika, ki je mimoidočo žensko napadel z ognjem.

Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade.

V odgovor na pomisleke in zahteve protestnikov je francoski premier Sebastien Lecornu v nedeljo lokalne oblasti pozval, naj prednostno zapolnijo vrzeli, ki so nastale zaradi dolgotrajnih odsotnosti in nezapolnjenih delovnih mest na šolah. Poleg tega je sklical sestanek z regionalnimi predsedniki, na katerem naj bi razpravljali o obsežni prenovi slabo vzdrževanih in pogosto propadajočih šolskih stavb po državi.

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francija protesti dijaki nasilje

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KOMENTARJI14

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ipsidipsiloreumadministratumidiotum
05. 10. 2026 08.36
Mirovniki! Še nobena revolucija se ni uredila v korist protestnikov z mahanjem mavričnih zastav. Tem voluharjen na vrhu je v današnjem času treba povedati s trdo roko da njim vladamo mi ne pa oni nam, kot nam želijo to vsiliti. Dovolj je te politične elite.
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0 0
tavbix
05. 10. 2026 08.34
Še bežati bomo želeli iz Evrope...ampak ne bomo imeji kam... Čimprej bo potrebna trda roka... Če ni že prepozno...
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+2
2 0
Artechh
05. 10. 2026 08.34
Temu se rece kulturna obogatitev. Na tej tocki ze kot klise slisat. Ampak eni se kr pri nas da jim mamo tu. To je rezultat ko dosezejo kriticno tocko, dokler jih je mal so ful fajn ja…
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0 0
blue3dragon
05. 10. 2026 08.34
Lepo napisano in vse skupaj zavito v celofan. V Franciji nekoga odkrito obtožujejo za organiziranje teh nasilnih protestov, mi je pa zanimivo, da ste našli samo eno fotografijo s francosko zastavo. Na raznih posnetkih in fotografijah je videti še veliko ostalih zastav, ki jih vidimo tudi pri nas na marsikaterem protestu. Se ne sme objaviti?
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+2
2 0
Gogogo
05. 10. 2026 08.33
A so to res posnetki iz Francije ali je to iz Afrike?
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+2
2 0
Tomy1
05. 10. 2026 08.31
Naj gredo v šole od koder so prišli ... Ko prideš v Francijo , francoza v mestih praktično ne srečaš več ! "Zavožena" Evropa !
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+5
5 0
ramstein
05. 10. 2026 08.30
Raznolikost je naša moč in dobrobiti mulitikulturalizma. Slovenija ne sme po tej poti!
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+3
3 0
Vzorčen primer
05. 10. 2026 08.30
Kje pa je sedaj Macron. Vsem je znal pametovat o vseh zadevah a lastna država mu razpada.
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+2
2 0
Lark
05. 10. 2026 08.30
Ampak vokabular pa imate: Val dijaških protestov, zaprte šole ipd. Dej povejte tako kot dejansko je, itak vsi vedo resnico...
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+3
3 0
InFlames123
05. 10. 2026 08.29
povabiš afriko dobiš afriko.
Odgovori
+4
4 0
Sajkoslav
05. 10. 2026 08.28
Ta članek je dokaz kako levaške medije imamo v Sloveniji ....manipulacija, manipulacija in še enkrat manipulacija ..
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+3
4 1
Maribor?an 1
05. 10. 2026 08.28
Malo se samo slike pogledajo pa vidiš da ni enega Francoza vmes Ami doktorji pa inženirji aja pa učitelji ki so prišli z gumenjaki
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+2
2 0
Jak Tobim
05. 10. 2026 08.27
skrajno levi - a v Franciji so popustili in obstajajo tudi skrajno levi? ne pozabiti, da so skrajno levi neprimerno bolj nevarni od skrajno desnih. vse velike ideološke morije in tiranstva so povezane s skrajnop pravičnimi levičarji: kot npr. pred kratkim nacional, in internacional socializma. kaj vse se je dogajalo za tema variantama skrajnega levičarstva ni za opisati. v tiranijah skrajnega levičarstva je udobno ravno tako, kot v teokratskih avtoritarnih družbah (ne vem ali je to skrajna desnica?) očitno so časi po reformaciji in razsvetljenstvu prenesli dominanco skrajnosti oz.kolektivnega zločinstva med ljudmi na levo stran.
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+2
2 0
yolli
05. 10. 2026 08.24
Lepo vzgojeni dijaki.......Koliko bo še treba da bodo nekateri spregledali ??
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0 0
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