Zaradi nasilnih protestov zaprtih 500 šol: 'To je brez primere'

Zaprtje šol je po besedah Edouarda Geffrayja predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za torek. S poukom naj bi nato postopoma in delno nadaljevali.

Francoski minister je ob tem v nedeljo še sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85 odstotkov mladoletnikov.

"Aktivisti, zlasti tisti s skrajne levice, so se infiltrirali v dijaško gibanje, ga prevzeli od dijakov in spodbujajo skrajno nasilje," je zatrdil minister. Dodal je, da razmere predstavljajo tveganje za vse, poškodovanih pa je bilo že 78 šolskih delavcev. Gre za stanje brez primere, je dejal. "Bili so namerna tarča samo zato, ker so zaposleni v sistemu javnega šolstva".