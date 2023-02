Zaradi negativne recenzije obraz kritičarke umazal s pasjimi iztrebki

Goecke naj bi se počutil izzvanega zaradi nedavne recenzije, ki jo je Huesterjeva napisala o enem izmed njegovih nastopov. Zato naj bi kritičarki najprej zagrozil, da ji bo prepovedal vstop na baletno predstavo, nato pa jo obtožil, da so zaradi njene recenzije nekateri ljudje odpovedali sezonske vstopnice v Hannovru. Takrat naj bi izvlekel papirnato vrečko s pasjimi iztrebki in ji z vsebino umazal obraz. Po napadu je direktor opere pobegnil skozi nabito polno preddverje gledališča, poroča Euronews.

Incident se je zgodil v soboto, med premorom plesne premiere v operni hiši. Takrat naj bi Marco Goecke pristopil do plesne kritičarke Wiebke Huester in jo vprašal, kaj počne tam. Nemški mediji poročajo, da se direktor in kritičarka predhodno nista poznala.

Husterjeva je zaradi napada vložila kazensko ovadbo.

Operna hiša se je zaradi incidenta že opravičila in v ponedeljek sporočila, da je bil Goecke suspendiran. V izjavi na svoji spletni strani so zapisali, da je bila osebna integriteta Husterjeve kršena v nedoumljivi meri. Prav tako je Goeckejeva "impulzivna reakcija" kršila osnovna pravila gledališča. Zaradi napada na kritičarko je Goecke povzročil veliko škodo državni operi in državnemu baletu v Hannovru, so še dopisali.