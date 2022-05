Zaradi nespoštovanja svetega kraja rusko vplivnico izgnali z Balija

Potem ko je objavila golo fotografijo, posneto pod svetim 700 let starim drevesom, so rusko vplivnico in njenega moža deportirali z indonezijskega otoka Bali. Prejšnji mesec se je enako zgodilo kanadskemu igralcu, potem ko je delil video, na katerem gol pleše na sveti gori Batur.

Alina Fazleeva, ki ima na Instagramu 18.000 sledilcev, je ob drevesu banyan na ozemlju templja pozirala v Evinem kostumu gola. Zdaj že izbrisana slika, ki jo je fotografiral njen mož Andrej Fazleev, je takoj po objavi 1. maja sprožila ogorčenje v lokalni skupnosti. Drevesa in druge naravne danosti naj bi bili v hindujski in balijski kulturi namreč domovi bogov in veljajo za svete. Par so prejšnji petek deportirali z otoka, ponovni vstop na Bali pa so jima prepovedali za vsaj šest mesecev.

icon-expand Drevo banyan FOTO: Shutterstock

"Opravljala sta dejavnosti, ki so ogrožale javni red in so bile nespoštljive do lokalnih predpisov, zato smo ju sankcionirali z deportacijo. Njuna imena bodo uvrščena na seznam za prepoved vstopa," je novinarjem povedal vodja za imigracije na Baliju Jamaruli Manihuruk. Preden sta zapustila državo, se je par vrnil k drevesu, da bi izvedla ritual za odpuščanje. Fazleeva se je na Instagramu prejšnji petek v dveh ločenih objavah opravičila za svoja dejanja. V prvem je delila slike sebe in moža, ki izvajata ritual ob drevesu in v indonezijskem jeziku bahasa zapisala, da obžaluje svoja dejanja in da ji je zelo nerodno. "Na noben način vas nisem želela užaliti," je dejala v objavi in nagovorila vse Balijce in Indonezijce.

